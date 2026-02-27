秋田朝日放送

去年=２０２５年に生産された「コメの食味ランキング」が２７日発表され、サキホコレは今回も最高ランクの特Ａ、あきたこまちも一部の地域で特Ａを獲得しました。

日本穀物検定協会が開催しているコメの食味ランキングは、全国で生産されたコメを見た目や香りなど６項目を５段階で評価します。産地や品種別の全国１４４銘柄が評価対象です。

秋田県産米は３品種５銘柄が出品され、「サキホコレ」は、参考品種として出品されていた期間を含めて５年連続で最も評価が高い特Ａを獲得しました。一方、あきたこまちは、県南地区が３年連続で特Ａに認定されたほか、県内から出品されたそのほかの銘柄は上から２番目にあたるＡの評価を受けました。

全国で特Ａに輝いたのは、県内２つを含めて４３銘柄と、前年より４銘柄増えました。

日本穀物検定協会は、「全国的に記録的暑さが続いた影響を心配していた」としながら、今回特Ａが４銘柄増えたことについて、「農家がしっかりと高温対策に取り組んだことや高温に耐性のある品種が増えたことによるもの」と分析しています。

秋田県水田総合利用課は、「水不足に大雨など厳しい条件の中でも農家が頑張って管理したことで特Ａが獲得できて嬉しい」と話しました。その上で「今後も農家に対して技術指導や支援を行い、秋田県米全体のブランド力向上に繋げたい」としています。