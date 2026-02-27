イ・ビョンホン、9年ぶり来日PRイベント 登場で500人大歓声「とっても会いたかった」
俳優のイ・ビョンホンが27日、都内で行われた映画『しあわせな選択』ジャパンプレミアイベントに出席。9年ぶりに日本の映画館でPRイベントに臨み、駆けつけた約500人のファンから大歓声を浴びた。
【ノーカット動画】イ・ビョンホン9年ぶりの来日でファン大興奮！
イ・ビョンホンの映画のプロモーションとしての来日は『MASTER／マスター』で訪れた2017年以来約9年ぶり。登場すると「ビョンホン！」などと観客から声が上がった。
イ・ビョンホンは「皆さまにとっても会いたかった。ついに日本の観客に作品を見せられた」と笑顔を見せた。韓国のイベントに日本から訪れる人がいるとし「そのファンの皆さんも目に付く。日本の皆さんとお会いできてとてもうれしい」と笑顔を見せた。
イベント終盤では、イ・ビョンホンが自撮り棒を使って観客と交流。会場は和やかな空気に包まれていた。
『しあわせな選択』は3月6日公開。昨年の「第82回ベネチア国際映画祭」コンペティション出品としてワールドプレミアを迎え、「第50回トロント国際映画祭」で国際観客賞を受賞したほか、「第83回ゴールデングローブ賞」では作品賞（ミュージカル／コメディ部門）、主演男優賞、非英語作品賞の3部門にノミネートされるなど、世界中で高い評価を獲得している。
イベントには河合優実（25）、パク・チャヌク監督も登壇した。
