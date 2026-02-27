ロックバンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡが２７日、公式サイトを更新し、今月１７日に５６歳で死去したドラマー・真矢さんの献花式を３月８日に神奈川・ぴあアリーナＭＭで開催することを発表した。

公式サイトでは、ＲＹＵＩＣＨＩ、ＳＵＧＩＺＯ、ＩＮＯＲＡＮ、Ｊの連名で「突然の報せに、皆さまも僕たちと同じように、深い衝撃と行き場のない悲しみに打ちひしがれていることと思います。今はまだ、この現実を受け入れることすら難しい状況かもしれませんが、僕たちはＬＵＮＡ ＳＥＡの鼓動、真矢という唯一無二の存在を愛してくれた皆さまと共に、彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたいと考えました」とつづり、献花式の開催を伝えた。

献花式は「真矢 献花式 〜Ｅｔｅｒｎａｌ ＭｅＬｏＤｙ〜」というタイトルを掲げ、３月８日に開催される。入れ替え制で計１０回実施され、初回は１１時から。最終は２０時からとなる。４人は「当日は、一人でも多くの方と共に、真矢へ直接想いを届けてあげることができればと願っています。真矢の魂が安らかに旅立てるよう、メンバーと共に祈っていただけたら幸甚です」とつづった。