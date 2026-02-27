PK献上も延長“決勝点”でEL16強入り導いた伊東純也「責任を感じて絶対に挽回しようと決意していた」
FW伊東純也がゲンクのUEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメント進出に貢献した試合後、クラブ公式サイトを通じて喜びを語った。
ゲンクはディナモ・ザグレブとの決勝トーナメントプレーオフ第1戦を3-1で制し、2点のリードを持ってホームの第2戦を迎えた。ところが2戦合計4-2で迎えた後半11分、伊東が自陣ペナルティエリア内で相手を倒してPKを献上。これを決められて1点差に迫られると、その後追いつかれて延長戦に進むことになった。
それでも伊東は延長前半11分、MFニコラス・サットルベルガーのスルーパスをペナルティエリア中央で収めると、間合いを詰めてきたGKの逆を突く右足アウトサイドシュートでゴールネットを揺らした。ボールは相手選手の足に当たったことでオウンゴールと記録されたが、値千金の勝ち越しゴールを導いてそのまま交代。チームはその後追加点を奪い、2戦合計6-4で9シーズンぶりの16強入りを果たした。
伊東はクラブを通じて「PKの責任を感じて絶対に挽回しようと決意していた」と試合中の心境を明かし、「だからこそ(この日のチーム)2点目に絡んでミスを挽回できたことを嬉しく思う」とコメントした。
伊東にとっては初となる欧州カップ戦の決勝トーナメント進出。ラウンド16の対戦相手はフライブルクかローマのいずれかとなっており、27日の抽選会で決定する。
ゲンクはディナモ・ザグレブとの決勝トーナメントプレーオフ第1戦を3-1で制し、2点のリードを持ってホームの第2戦を迎えた。ところが2戦合計4-2で迎えた後半11分、伊東が自陣ペナルティエリア内で相手を倒してPKを献上。これを決められて1点差に迫られると、その後追いつかれて延長戦に進むことになった。
伊東はクラブを通じて「PKの責任を感じて絶対に挽回しようと決意していた」と試合中の心境を明かし、「だからこそ(この日のチーム)2点目に絡んでミスを挽回できたことを嬉しく思う」とコメントした。
伊東にとっては初となる欧州カップ戦の決勝トーナメント進出。ラウンド16の対戦相手はフライブルクかローマのいずれかとなっており、27日の抽選会で決定する。