元スピードスケート選手でミラノ・コルティナ五輪で解説者を務めた髙木菜那（33）のマネージャーが2月23日、Instagramを更新。髙木の近影を投稿した。

投稿されたのは、髙木が羽田空港で荷物を持ち運ぶ帰国風景。スーツケースを5個重ね「羽田の旅行客も二度見する物量！」とコメント。髙木がミラノ滞在中に好物の茎わかめを持参していたことに触れ、「服が茎わかめ色～ってコメントもらったので、全身見てみたら、実はボトムのほうが茎わかめカラーでしたね。」と髙木の衣装についても触れ、「今回はテレビ出演衣装も自前、メイクも自前、スーツケース5つ、よく頑張りましたー！！冬の渡航は荷物がかさばりますよねぇ～」とつづった。

【画像】スーツケースを5個持ち運ぶ髙木菜那（画像は髙木菜那 マネージャー Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「こんな荷物の量になるんですね…‼︎」「衣装も自前なんですね！」「お疲れ様でした」「約２週間の解説をしていると凄い荷物になりますね」「のんびりゆっくり休んでね！」といったコメントが寄せられた。