キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、著名写真家の写真集「PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION」の第20弾として、航空写真家のルーク・オザワ氏による「JETLINER PREMIUM 2」の発売を発表。2月25日（水）から予約を受け付けている。

価格は2万9,150円（送料込み）。キヤノンオンラインショップを通じて販売される。限定数は500部。

2月26日（木）から開催中のカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」のキヤノンブースでも展示される。

ヒコーキが好きだ。その魅力を多くの人に伝えたい。

変わらない思いとともにこれまで半世紀以上の時を歩んできた。

それはこれからも変わることはない。

見た人の心に届くようにワンカットワンカット、決して手を抜くことなく、

魂を込めて撮影し続けていく。

本作では、3年前の前作以降に撮影した新作の中から、

前作を超える作品だけを収録している。

私は、私を支えてくれるカメラとともに、

新たな表現に挑戦し、

常に過去の自分を超えていきたいのだ。

この写真集を手に取った方には、

ヒコーキの魅力、空の美しさ、そして、写真を撮ることの楽しさを

少しでも感じてもらえたら何より嬉しい。

作家コメント

直筆サイン入りオリジナルプリント

ルーク・オザワ

1959年2月、東京都生まれ。ヒコーキと向き合い半世紀。風景とヒコーキをシンクロさせた絵づくりに定評がある。ラジオ、テレビ、トークイベントなど幅広く活躍。生涯飛行搭乗回数2,400回以上 。これまで手掛けたカレンダーはANAをはじめ、400作になる。写真集「JETLINER」シリーズなど著書多数。

主な仕様

タイトル：JETLINER PREMIUM 2 仕様：240mmスクエア、80ページ、ラスター（用紙）、ハード（カバータイプ）、71点収録、化粧箱付き 特典：サイン入りオリジナルプリント（240×240mm） 印刷：業務用フォトプリンター「DreamLabo 5000」