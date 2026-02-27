『真矢 献花式 ～Eternal MeLoDy～』が開催。LUNA SEAメンバーの意向から急遽、決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LUNA SEAのドラマー、真矢が、2月17日に永眠。これを受け、ファンが1日でも早く思いを届けられる機会を設けたいというメンバーの意向から、急遽、『真矢 献花式 ～Eternal MeLoDy～』を執り行うことが決定した。

■献花式は3月18日にぴあアリーナMMで実施

献花式は3月18日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われる。詳細は、LUNA SEAのオフィシャルサイトで。

なお、「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」という真矢の願いのもと、3月12日の東京・有明アリーナ公演は予定どおり開催することも発表された。延期キャンセルに伴うチケットの先着販売とリセールが、3月3日18時より順次実施される。

■『真矢 献花式 ～Eternal MeLoDy～』概要

日程：3月8日（日）

時間：11:00｜12:00｜13:00｜14:00｜15:00｜16:00｜17:00｜18:00｜19:00｜20:00

※入れ替え制/計10回を実施

会場：神奈川・ぴあアリーナMM

献花入場券：2,200円(税込) ※献花とメモリアルフォト付

