『真矢 献花式 ～Eternal MeLoDy～』が開催。LUNA SEAメンバーの意向から急遽、決定
LUNA SEAのドラマー、真矢が、2月17日に永眠。これを受け、ファンが1日でも早く思いを届けられる機会を設けたいというメンバーの意向から、急遽、『真矢 献花式 ～Eternal MeLoDy～』を執り行うことが決定した。
■献花式は3月18日にぴあアリーナMMで実施
献花式は3月18日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われる。詳細は、LUNA SEAのオフィシャルサイトで。
なお、「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」という真矢の願いのもと、3月12日の東京・有明アリーナ公演は予定どおり開催することも発表された。延期キャンセルに伴うチケットの先着販売とリセールが、3月3日18時より順次実施される。
■『真矢 献花式 ～Eternal MeLoDy～』概要
日程：3月8日（日）
時間：11:00｜12:00｜13:00｜14:00｜15:00｜16:00｜17:00｜18:00｜19:00｜20:00
※入れ替え制/計10回を実施
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
献花入場券：2,200円(税込) ※献花とメモリアルフォト付
■関連リンク
メンバー発表コメント ※LUNA SEAオフィシャルサイト内
https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20260227
献花式詳細はこちら
https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20260227_1
LUNA SEA OFFICIAL SITE
https://www.lunasea.jp/