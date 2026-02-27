県が貴賓車として保有する高級車「センチュリー」について山口市の市民団体が27日、「センチュリー」は廃車か売却するよう県に要請しました。



要請書を提出したのは「山口県センチュリー裁判を支援する会」です。



県は、貴賓車として高級車「センチュリー」を2台所有し通常時は、県議会に貸し出しています。



このうち副議長の公用車として使っている1台が更新を検討する基準に達したことから、県は、センチュリーではないミニバンタイプの新たな車両を購入する費用およそ700万円を新年度予算案に計上しています。





もう一台は引き続き運用を続ける方針です。市民団体では、センチュリーは2台とも廃車または売却し、貴賓車が必要な時は公用車かレンタカーで対応するよう求めています。（会見）「センチュリーを使い続けることについては問題があるとこの際、貴賓車センチュリー2台については処分又は売却すべき」県は知事に、要望内容を伝えるということです。センチュリーを巡っては2021年、会の代表世話人の松林俊治さんがセンチュリーの購入は違法な支出などとして、県を相手取り民事裁判を起こしていました。一審は原告勝利の判決でしたが二審で県側が逆転勝訴、最高裁は原告側の上告を棄却し、県側勝訴の判決が確定しています。