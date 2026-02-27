

○ディーエヌエ <2432> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の22.4％にあたる2500万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月2日から27年2月26日まで。今回取得した全株は消却する予定。



○ＧＬテクノ <255A> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.91％にあたる38万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は売出価格等決定日の6営業日後から27年2月26日まで。



○佐藤食品 <2814> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.0％にあたる8万株(金額で2億6400万円)を上限に、3月2日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○住友ベ <4203> [東証Ｐ]

発行済み株式数の5.87％にあたる550万8100株の自社株を消却する。消却予定日は3月24日。



○任天堂 <7974> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.20％にあたる1400万株(金額で1000億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月3日から3月4日まで。取得した自社株は3月31日付で全て消却する。



○トルク <8077> [東証Ｓ]

発行済み株式数の7.14％にあたる200万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



○イー・ギャラ <8771> [東証Ｐ]

発行済み株式数の5.51％にあたる264万3433株の自社株を消却する。消却予定日は3月25日。



○三菱倉 <9301> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.2％にあたる1100万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から10月31日まで。取得した自社株は11月13日付で全て消却する。



○トランシティ <9310> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.2％にあたる73万6900株(金額で9億9997万3300円)を上限に、3月2日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は3月16日付で消却する。



株探ニュース

