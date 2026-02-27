南海トラフ巨大地震の災害関連死者数について、県は、直接の死者数よりも多い、最大およそ1300人に上るとの被害想定案をまとめました。



県は2014年、南海トラフ地震の最大死者数を614人とする被害想定をまとめましたが、2024年の能登半島地震を受け、見直しに着手しています。



2025年12月の検討委員会では県内の死者数が502人、そのうち474人が津波によるものとの速報値が報告されました。





さらに精査を進めた結果、市町別の数が一部変更となり、平生町が最も多く82人、次いで周南市が75人など県東部で多くなっています。27日はこれに加え、災害関連死者数が641人から1282人になるとの試算が示されました。過去の災害における災害関連死者数と最大避難者数の関係に基づき推計したもので、641人は東日本大震災、1282人は能登半島地震を根拠としています。また住宅やインフラなどの経済被害については1.9兆円と示されました。2014年の試算では1.2兆円でしたが、建物被害の増加に伴い6割ほど増えています。（県検討委・三浦房紀会長）「これがスタート。今回の被害想定をもとに、どういう理由でどういう被害が出るかがはっきりしたので、被害の元をどう断っていくかがこれからの重要な仕事になる」県は避難所の運営マニュアル見直しを市町に提言するなど、災害関連死の減少に向けた取り組みを進める考えです。3月末までに最終報告書を取りまとめます。