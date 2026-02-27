周防大島町では、大分県の国東半島沖から長さおよそ60キロメートル以上にわたって存在する海底活断層についての調査が行われています。



調査では7000年から1万年ほどの周期で大きな地震が起きていることが分かっています。



県周辺の海域では大分県の国東半島沖から周防大島町までのおよそ60kmにわたって「防予諸島断層帯」と呼ばれる海底活断層があることが中国電力の調査などによってわかっています。





国立研究開発法人＝産業技術研究所では防災・減災につなげようと全国で活断層の調査を進めていて昨年度からは周防大島町西方で防予諸島断層帯の調査を行っています。断層近くに溝を掘るトレンチ調査と呼ばれる手法で、壁面に現れる断層と地層の関係や地層の年代を調べることで過去の地震がいつ起きたかを把握することができます。注目してほしいのは地層が折れ曲がっているL字の部分です。大きな地震が起き、断層がずれながら地層を押し上げることでこのような形になるといいます。これがおよそ2万年前と1万年前の地層で確認されていておよそ7000年から1万年ほどの周期で大きな地震が起きていることが推察されるということです。一方で、1万年前以降に大きな地震があったかどうかはまだ分かっておらず今後も調査を続けていくとしています。（産業技術研究所 宮下由香里 博士「今が危ない時期にあたっているのかそれともしばらくは大丈夫という時期にあたるのかがはっきりしないので、そこを明らかにする地質調査をやっていきたい」Q今年度は中間貯蔵施設の建設計画がある上関町から南に約5kmあたりでのボーリング調査も行っていて現在サンプルについて調べているということです。