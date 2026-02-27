¥ª¡¼¥ë¥á¥¤¥ë±é·à¡Ú ¥Þ¥ë¥¢¥Ñ ¡ÛÂè2ÃÆ¾å±é·èÄê¡¡»ýÅÄÍªÀ¸¡¦Ê¡Åç³¤ÂÀ¡¦²ÃÆ£ÎÉÊå¤¬Æ±Ìò¤ÇÂ³Åê¡¡°æºå°êÌ¦¤Ï½÷ÀÌò¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤ËÌÚÂ¼À»ºÈ¡õº´¡¹ÌÚ¿ò
2025Ç¯8·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡¢±é½Ð²È¤Î»°±º¹á¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉñÂæ±é·à¡ÖMulti-Unit Apartment¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Þ¥ë¥Á¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡£¤½¤ÎÂè2ÃÆ¡ÖMulti-Unit Apartment¡×N*2¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ä¡¼¡Ë¤¬¡¢4·î30Æü(ÌÚ)¤«¤é5·î6Æü(¿å¡¦µÙ)¤Ë¤«¤±¡¢CBGK¥·¥Ö¥²¥!!¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ïà¥ê¥È¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¥¿¥¦¥óá¤ËÐÊ¤à¡ÖMulti-Unit Apartment¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×ÄÌ¾Îà¥Þ¥ë¥¢¥Ñá¤ËÊë¤é¤¹½÷À¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®Êª¸ì¤ò¥ª¡¼¥ë¥á¥¤¥ë¡ÊÁ´°÷ÃËÀ±é¼Ô¡Ë¤ÇÂ£¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉñÂæ±é·à¤Ç¤¹¡£
¡ÒÄ¶ÀäÍÛ¥¥ã¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ó¥Ó¥ÓÌò¤Î»ýÅÄÍªÀ¸¤µ¤ó¡¦¡ÒÇÉ¼ê¤Ê¿Í´Ö¤òº¨¤à¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡Ó¥¾¡¼¥¤Ìò¤ÎÊ¡Åç³¤ÂÀ¤µ¤ó¡¦¡Ò¸µÃ¶Æá¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Èµ´¤È²½¤¹½÷À»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡Ó¥¤¥¶¥Ù¥éÌò¤Î²ÃÆ£ÎÉÊå¤µ¤ó¤¬Á°ºî¤«¤éÂ³Åê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ºî¤Ç¤ÏÃËÀ¡Ö¥ª¥¹¥«¡¼¡×Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿°æºå°êÌ¦¤µ¤ó¤Ï¡ÒÄ¶¿Íµ¤¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ó¥¯¥í¥¨Ìò¤È¤·¤Æ½÷À¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù4th¥·¡¼¥º¥ó ÀÚ¸¶ÀÖÌéÌò¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÌÚÂ¼À»ºÈ¤µ¤ó¤¬¡Ò¥Ó¥Ó¤òÊé¤¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¡Ó¥Ë¥³¥éÌò¤Ç½Ð±é¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ºîÉÊ¤Ç³èÌö¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ¿ò¤µ¤ó¤¬¡Ò½÷À¤¿¤Á¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ë±Ñ¹ñ¿Â»Î¡Ó¥Á¥ã¡¼¥ë¥ºÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
Á°ºî¤Ï¡Ö½÷À¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌ¥ÏÇ¤ÎÉü½²¥·¥ç¡¼¡×¤À¤Ã¤¿à¥Þ¥ë¥¢¥Ñá¡£»°±º¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Öº£²ó¤Ï½÷¤Î»Ò¤ÎÆü¾ï¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖµÒÀÊ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê½÷À¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
