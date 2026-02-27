あす28日（土）は、関東から西の太平洋側を中心に日差しが戻り、気温が上がって暖かくなりそうです。一方、日本海側は雨が降りやすく、この時季らしい気温でしょう。低気圧が近づく影響で北海道は太平洋側を中心に雪が強まり、吹雪になる所がありそうです。また、晴れる地域も含めて風が強く吹くでしょう。花粉の飛散が多くなるため、花粉症の方はしっかりと対策を行うのがよさそうです。

【「花粉情報」を画像で見る】東京や愛知、福岡、鹿児島では“極めて多い”予想…

日本海側では雨が降りやすい予想 太平洋側では風強く

■あす28日（土）の全国天気

北海道は午前を中心に雪が降り、ふぶく所があるでしょう。東北日本海側や北陸は雨が降りやすい予想です。松江の雨は朝までで、その後は止みそうです。また、太平洋側晴れる地域も含めて風が強く吹くでしょう。

気温は27日よりも高い予想 東京は19℃で4月中旬並みに

■あす28日（土）の予想気温（最低・最高）

朝の最低気温は各地ともこの時季としては高い予想ですが、風が冷たく、気温の数字よりも寒く感じられそうです。最高気温は東北から九州の太平洋側を中心にきょう27日（金）より高い予想で、東京都心は19℃と、4月中旬並みの暖かさになるでしょう。

【あす28日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ：5℃ 釧路：4℃

青森 ：7℃ 盛岡：12℃

仙台 ：14℃ 新潟：12℃

長野 ：12℃ 金沢：11℃

名古屋：18℃ 東京：19℃

大阪 ：14℃ 岡山：15℃

広島 ：17℃ 松江：12℃

高知 ：19℃ 福岡：16℃

鹿児島：20℃ 那覇：23℃

花粉飛散 東京や愛知などでは“極めて多い予想”

■花粉飛散に注意を

晴れる地域を中心に、花粉が多く飛びそうです。特に、東京や愛知、福岡、鹿児島では極めて多い予想、高知も非常に多い予想です。花粉症の方はしっかりと対策を行いましょう。