『ポケモン』夜空に登場で30周年祝う リザードン、ピカチュウVSニョロモなど粋な演出
ゲーム『ポケットモンスター赤・緑』発売30周年を記念して、東京・よみうりランド上空にて「Pokemon 30th Anniversary Drone Show」が行われた。フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ、ミュウなど夜空にポケモンたちが現れて、ファンへのメッセージを送った。
【画像】ピカチュウVSニョロモ！夜空に出現した『ポケモン』ドローンショー
よみうりランドでは現在、『ポケットモンスター』初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』があり、多くのポケモンファンが訪れている“聖地”。そんな中で、本日2月27日は1996年2月27日にゲーム1作目『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を迎えた記念日で、これを祝してドローンショーが行われた。
ドローンショーは、ポケモン公式YouTubeチャンネルでもライブ配信されており、ゲームのBGMも流れフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ、ミュウツー、ミュウ、ユンゲラー、フーディン、ニョロモ、イーブイ、ニャース、リザードン、フシギバナなどポケモンたちが続々と登場。
通信ケーブルを使った懐かしい演出やピカチュウとニョロモの対戦画面を再現するなど、粋な演出がドローンショーで行われた。
制作側のコメントもあり、「いつもポケモンをたのしんでくれてありがとう！わたしたちはこれからもポケモンでせかいをつないでいきます」とメッセージを送った。
このドローンショーの様子は、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて見ることができる。
