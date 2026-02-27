2月26日、元AKB48の“絶対的センター”で女優の前田敦子の写真集『Beste（ベステ）』（講談社）の一部カットが解禁され、SNSで驚きの声があがっている。

「2月13日に発売され、前田さん本人が『これで最後』と語るラスト写真集ですが、発売前から“攻めた内容”が話題になっていました。Amazonのタレント写真集ランキングでも1位ということで、最新中面カットが、24日から3月1日まで6日間連続で解禁されることになりました。そして26日解禁カットでは、“インナーなし”の白いTシャツ姿でベッドに座る、前田さんの姿が。衝撃の1枚に、Xでは一気に注目度が上がっています」（芸能担当記者）

2024年11月に発売された、元モーニング娘。後藤真希の写真集『flos（フロース）』（講談社）でも、“インナーなし”のカットが話題となった。

「後藤さんの写真集は重版10刷のロングヒットを記録したうえに、電子版の売り上げ日本歴代1位も達成しています。2025年12月25日には、未公開アザーカットを収録した電子版限定写真集『「flos」thanks edition』を追加発売するほどでした。前田さんの写真集も、大ヒットする可能性がありそうです」（同前）

前田は2月16日に公開されたインタビューサイト「THE CHENGE」で、この写真集について《今回は大胆に、“大人の恋”というテーマに沿って、オトナな写真集を作りたいと思いました》と語り、《着用したランジェリーも、シチュエーションを想定しながらみんなで考え抜いて撮影したので、“なんとなく撮った”というカットは1つもありません》と、緻密に作り上げたことを明かしている。まさに“大人の色気”を感じさせる写真集なのだ。Xでは、

《青春そのものだったからギャップに少し戸惑っちゃうよ》

《あっちゃんのあっちゃん無料で見れていいの?》

《え、、、、がっつり、、、。嘘でしょ????!? みんな、どんな気持ち?》

と戸惑うファンも見受けられる。

「前田さんも34歳の“大人の女性”であり、AKB48在籍時の2012年3月16日に発売された写真集『不器用』（小学館）で、すでに“手ブラ”カットにも挑戦しています。このときも、予約だけで10万部突破と話題になっていました。前田さんとすれば“それ以上”を狙ったのかもしれません」（前出・芸能担当記者）

今回の写真集が、どれほどの売れ行きを記録するのか注目だ。