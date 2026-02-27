LUNA SEA、ドラマー・真矢の献花式開催へ
LUNA SEAのドラマー・真矢が、2月17日に永眠したことを受け、“ファンの方が1日でも早く思いを届けられる機会を設けたい”というメンバーの意向から、急遽＜真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜＞を執り行うことが決定した。
LUNA SEAオフィシャルファンクラブ「SLAVE」および真矢公式FC「YMDK山田家」の会員を対象に先着優先受付を実施。一般先着販売は、2026年3月2日18時から、2026年3月8日20時30分までの受付となる。
そして、「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」という真矢の願いのもと、3月12日有明アリーナ公演は予定通り開催することも決定した。なお、延期キャンセルに伴ったチケットの先着販売とリセールを、3月3日18時より順次実施される。
▼以下、メンバー発表コメント掲載
https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20260227
◾️真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜
日程：2026年3月8日（日）
時間：11:00｜12:00｜13:00｜14:00｜15:00｜16:00｜17:00｜18:00｜19:00｜20:00
※入れ替え制/計10回を実施
会場：ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）
献花入場券：2,200円（税込）※献花とメモリアルフォト付
▼チケット販売スケジュール
LUNA SEAオフィシャルファンクラブ「SLAVE」および真矢公式FC「YMDK山田家」の会員を対象に先着優先受付
※2026年2月28日（土）18:00〜2026年3月1日（日）23:59まで
一般先着販売：2026年3月2日（月）18:00〜2026年3月8日20:30まで
※先着での受付となりますので、各回定員数に達し次第受付終了となります。
▼チケット販売方法および注意事項は必ず下記よりご確認の上お申し込みください
https://www.lunasea.jp/eternalmelody
▼LUNA SEA Live information
お問い合わせフォーム：https://supportform.jp/lunasea
営業時間 平日10:00〜17:00
◾️＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞
2026年3月12日（木）※振替公演
開場17:30/開演18:30
会場：東京・有明アリーナ
詳細：https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20260227_1
