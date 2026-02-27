SEAMOが、「マタアイマショウ」のリリース20周年を記念し、同楽曲の世界観をもとに制作されたショートドラマを公開した。

「マタアイマショウ」は、2006年にリリースされ、切ない別れをテーマにしながらも前向きなメッセージを込めたラブソングだという。着うた関連で累計300万ダウンロードを記録し、NHK紅白歌合戦でも披露されたSEAMOの代表曲となっている。

今回公開されたショートドラマでは、楽曲の歌詞に込められた“前向きな別れ”のメッセージを現代的に再解釈。カップルのすれ違いと葛藤を描きながら、新たな一歩を踏み出していく姿を映像で表現しているとのことだ。

主演を務めるのは、俳優・竹内涼真の弟であり、アーティストとしても活動する竹内唯人だ。本作では繊細な心情表現に挑戦し、楽曲の持つ切なさと希望を体現した。俳優として主演を務めるのは今回が初めてだという。

◆ ◆ ◆

◾️竹内唯人 コメント

初めて本格的な演技に挑戦しましたが、程よく緊張しました(笑)

現場はとても温かく楽しい雰囲気で、演じる難しさは面白いです！今年はこれまでやったことのないことや、興味のあることにどんどん挑戦していきたいと思っています！竹内唯人でした！マタアイマショウ！

◆ ◆ ◆

◾️増田結芽 コメント

長く愛され続けているこの楽曲のショートドラマに出演させていただき、本当に光栄です。歌詞に込められた切なさや後悔、そして前に進もうとする強さを、自分なりに丁寧に表現しました。楽曲の世界観が観てくださる皆さまの心にそっと寄り添えたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

SEAMOは、2月に新曲とヒット曲を収録したニューアルバム『From Now to Then』をリリースした。デビュー20周年ツアーを全公演ソールドアウトで終了し、3月22日に地元・名古屋Zepp Nagoyaにて追加公演を予定している。

◾️アルバム『From Now to Then』

2026年2月11日（水）発売

CD購入：https://erj.lnk.to/Ot0g0v

配信：https://erj.lnk.to/4W49km 完全生産限定盤（CD＋20周年記念ぬいぐるみ）

ESCL-6140〜6141 \7,700（税込） 通常盤（CDのみ）

ESCL-6142 \3,300（税込）

◾️＜SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR 〜to be continued〜＞追加公演 日時：2026年3月22日（日） 開場16:00／開演17:00

会場：Zepp Nagoya

問い合わせ： ズーム（052-290-0909）平日11:00〜18:00 ▼チケット

・20周年プレミアムチケット：\20,800（税込）

前方エリア確約／終演後Meet & Greet／プレミアムグッズ1点／限定タオル

・プレミアムグッズ付きチケット：\13,800（税込）

プレミアムグッズ1点／限定タオル

・タオル付きチケット：\10,000（税込）

限定タオル

・一般指定席：\8,000（税込）

※入場時ドリンク代\600別途。3歳以上有料、3歳未満入場不可。

https://seamo.jp/contents/1001342