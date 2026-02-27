『さよならララ』7月放送開始 メインPV解禁、深見梨加&村瀬歩の出演も明らかに
テレビアニメ『さよならララ』の放送開始時期が7月と決まった。さらに、人魚姫ララと女子高生ボクサー・茉里の出会いをたどるメインPV第1弾が解禁。物語を彩る新たなキャラクターを深見梨加と村瀬歩が演じることも発表された。
【動画】『さよならララ』メインPV第1弾
本作は、キネマシトラス設立15周年記念作品となるオリジナルテレビアニメ―ション。童話『人魚姫』を題材としており、200年後に琵琶湖によみがえった人魚姫ララの物語が展開される。監督を務める小出卓史は滋賀県出身で、本作が初監督作品となる。
小出監督自らが制作を手掛けたメインPV第1弾では、200年の時を経て現代の滋賀に蘇った人魚姫ララ（CV：菱川花菜）が、女子高生・大津茉里（CV：川石奈奈）と出会い、共に歩み出す姿が描かれている。
「茉里って変ね」（ララ）、「あんたも変な人魚やろ」（茉里）と、ララと茉里のどこかかみ合わない、けれど温かい日常の会話から始まり、そんな軽妙なやりとりの裏側で、物語は200年の時を遡る。
「わからないの……。本当に人間って醜い生き物なの？」というララの葛藤と、異端の魔女グレイスから授かった禁断の薬。「本当の愛を見つけたい」と切なく願うララの前に現れたのは、かつて愛した王子の面影がある少年ルカ。現代の滋賀を舞台に、新たな波乱を予感させる映像となっている。
また、描き込まれた滋賀県のスーパーの売り場や踏切、何気ない街角といった“日常”が、人魚姫ララと女子高生ボクサー・茉里の「非日常」の存在を鮮やかに浮き彫りにしている。
滋賀の美しい街並みを舞台に、繊細なタッチで描かれるキャラクターたちの感情の機微、そして“本当の愛”を巡る、切なくも力強い物語の幕開けを飾る仕上がりとなっている。
物語を彩る2人の新たなキャラクターとその声優キャストとして、“本当の愛”を探すララに禁忌の薬を渡した魔女グレイスを深見梨加、ララが滋賀の地で出会う少年ルカを村瀬歩が演じる。
深見は自身が演じたキャラクターについて「生い立ちや色々な人生を背負っていますが、演じていてとても入り込めるキャラクター」と魅力を説明。村瀬も「どんなキャラクターなのか是非楽しみにしていただけますと幸いです」とコメントした。
さらに、3月28日開催される「AnimeJapan 2026」KADOKAWAブースにて実施する「さよならララ」Anime Japan特別ステージに村瀬歩が登壇することも決まった。
アニメ『さよならララ』は、7月放送開始。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
【深見梨加コメント】
キャラクターにも、物語の舞台にも、愛情たっぷりにとても丁寧に描かれた作品です。
とにかく絵が美しく可愛い！グレイスも、生い立ちや色々な人生を背負っていますが、演じていてとても入り込めるキャラクターでした。
収録は、新人・ベテラン入り混じってわいわい楽しくて、そんなエネルギーが皆様のもとに届くのがとっても楽しみです。
【村瀬歩コメント】
ルカの声を担当します村瀬歩です。
アフレコ現場で励む主役2人の姿とララと茉里の1話進むごとに関係性が深まっていくところがシンクロしているなあとホッコリ観ておりました。現場に滋賀に関係している方々が多く、滋賀話を聞くのもまた楽しかったです。
ルカの登場は少し先になりますが、どんなキャラクターなのか是非楽しみにしていただけますと幸いです！
