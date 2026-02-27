銀杏BOYZ、全国8カ所をまわるワンマンツアー＜銀杏BOYZ ツアー2026 夢で逢えないから☆＞開催決定
銀杏BOYZが、ワンマンツアー＜銀杏BOYZ ツアー2026 夢で逢えないから☆＞の開催を発表した。
本ツアーは、2026年5月27日の東京・LIQUIDROOMを皮切りに、全国8カ所を巡る。ツアー解禁にあわせ、本日19時よりオフィシャル先行受付がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜銀杏BOYZ ツアー2026 夢で逢えないから☆＞
2026年5月27日（水）東京・LIQUIDROOM
OPEN 17:30 / START 18:30
INFO：エイティーフィールド 03-5712-5227 / http://www.atfield.net/
2026年6月1日（月）神奈川・F.A.D YOKOHAMA
OPEN 17:30 / START 18:30
INFO：エイティーフィールド 03-5712-5227 / http://www.atfield.net/
2026年6月9日（火）広島・広島CLUB QUATTRO
OPEN 17:30 / START 18:30
INFO：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 / http://www.yumebanchi.jp/
2026年6月19日（金）新潟・新潟LOTS
OPEN 17:30 / START 18:30
INFO：FOB(新潟) 025-229-5000 / http://www.fobkikaku.co.jp
2026年6月24日（水）福岡・福岡DRUM LOGOS
OPEN 17:30 / START 18:30
INFO：BEA 092-712-4221 / https://www.bea-net.com/
2026年7月8日（水）宮城・仙台PIT
OPEN 17:30 / START 18:30
INFO：ノースロードミュージック 022-256-1000 / http://www.north-road.co.jp
2026年7月23日（木）愛知・名古屋DIAMOND HALL
OPEN 17:30 / START 18:30
INFO：JAILHOUSE 052-936-6041 / http://www.jailhouse.jp/
2026年7月29日（水）大阪・GORILLA HALL OSAKA
OPEN 17:30 / START 18:30
INFO：GREENS 06-6882-1224 / http://www.greens-corp.co.jp/
▼チケット料金
前売 \7,500（税込・ドリンク別）
※未就学児入場不可・小学生以上チケット必要
＜オフィシャル先行受付＞
受付URL：https://w.pia.jp/t/gingnangboyz/
受付期間：2026年2月27日（金）19:00 〜 3月9日（月）23:59
