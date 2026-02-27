大人が持ちたい「ブラウン」！【ZARA】40・50代のきちんと見えに♡「上品バッグ」

きちんと感もシャレ感もほしい大人世代には、深みのあるブラウンバッグがおすすめ。落ち着いた色味が大人コーデに自然となじみつつ、品のよさもプラスしてくれそうです。今回は【ZARA（ザラ）】から、通勤やお仕事シーンでも頼りになる「上品バッグ」を厳選しました。

大きめながら上品見えするブラウンバッグ

【ZARA】「マキシショッパートートバッグ」\7,990（税込）

立体感のあるフォルムが特徴の大きめトートバッグ。大人コーデに合わせやすそうなダークゴールデンブラウンカラーで、コートやジャケットなどのきれいめスタイルとの相性もいい予感。荷物が多い日も、上品さを損なわずにコーデを格上げできそうです。

大人女性がヘビロテしたい上品バッグ

【ZARA】「ディテール入りトートバッグ」\5,990（税込）

22 × 26 × 12 cmとややコンパクトながら、高見えするレザー調素材にステッチが効いた上品トート。落ち着いたブラウンはブラックほど重く見えにくく、ベージュやネイビーなど幅広いカラーと好相性です。長めのハンドルで肩掛けもしやすく、オンオフ問わず活躍。カジュアルな装いに合わせればきちんと感を、きれいめコーデには洗練感をプラスできそうです。

Writer：licca.M