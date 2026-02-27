大相撲の関脇・高安（田子ノ浦）が２７日、大阪・松原市の佐渡ケ嶽部屋へ出稽古した。

大阪入り後は初の出稽古で、同じく出稽古の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）、部屋の琴勝峰ら関取衆による申し合い稽古でいきなり１１番連続取って、９勝２敗だった。押しや寄り、投げなど多彩な攻めで力を発揮した。さらに大関・琴桜（佐渡ケ嶽）との三番稽古（同じ相手と相撲を取る）でも連続で９番取って、大きく勝ち越し。「体が良く動いた。どんな場面でも相手に反応して、いろいろな攻めができたかなと思う。もう少し良くなりそうなので、もう少し上げていって、場所に入れればと思う」と、充実した表情で振り返った。

初出稽古でいきなりの２０番にも「近年の中でも（状態は）いいですね。いつも２０番くらい取ると体が張ってくるけれど、そこまで体の張りもないし、動きが良かった。大関と胸を合わせて、刺激をもらえた」と話した。

翌日の２８日が３６歳の誕生日。３５歳の１年は昨年３月の春場所で優勝決定戦まで進み、翌夏場所で小結復帰。その後は三役の座を守り通した。「体づくりをしっかり若い時以上にやってきた。もう一つ上を目指すには、体をもっと作らないといけないので、やるしかない」と、３６歳で迎える春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）を見据えた。