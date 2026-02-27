「家族のため」が、家族を寂しくさせていた。冷蔵庫に貼られた『娘の置手紙』が「胸に刺さった」瞬間

これは、筆者の友人A子から聞いた話です。仕事に追われる父親が、娘の小さな置き手紙をきっかけに親子の距離に気づいた話。「あしたはあそべる？」という控えめな一言が胸に刺さり、働き方と向き合い方を見直す決意をしました。家族との時間の大切さを改めて考えさせられる体験談です。

子どもとの距離を感じた日

夫は仕事が忙しく、帰宅はいつも深夜でした。

週末もパソコンに向かい続けることが多く、家族と過ごす時間はどんどん減っていました。

A子は気にしていましたが、夫は「家族のためだ」と自分に言い聞かせていました。

ところがある日、娘の様子に違和感を覚え始めます。

帰宅した娘は黙りがちで、時折「パパ、来るの？」と小さくつぶやくだけでした。

娘の置き手紙に動揺する夜

翌朝、冷蔵庫に貼られた紙切れを見つけた夫は、思わず手を止めました。

そこには娘の文字で「パパへ あしたはあそべる？」と書かれていました。

「遊んで」ではなく「遊べる？」という控えめな問いに、胸をつかまれるような葛藤。

その夜は久々に早く帰宅できましたが、玄関で出迎えてくれた娘は以前のように勢いよく抱きついてくることもなく、どこか遠慮するような笑顔を見せたのです。

仕事ばかりの夫が、娘との距離を広げていたと痛感した瞬間でした。