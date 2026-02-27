ブルボンから、新潟の希少な茶葉を使った新しい緑茶ペットボトル「雪澄み茶」が登場します。

日本最北といわれる茶産地・村上市の一番茶を100％使い、ほのかな甘みとまろやかさを引き出した1本です。

雪国の気候で育った茶葉の個性を、日常で手に取りやすい350mlボトルで楽しめる新商品です！

ブルボン「雪澄み茶」

商品名：雪澄み茶（ゆきずみちゃ）内容量：350ml発売日：2026年3月3日（火）販売エリア：新潟県を中心に販売販売チャネル：量販店・ドラッグストア・小売店・売店・オンラインショップ賞味期限：9カ月

ブルボンは、お菓子や飲料を中心に幅広い商品を展開する新潟発の食品ブランドです。

監修を担当した冨士美園は、村上市で明治元年に創業した茶舗で、北限の茶処の技術を現在まで受け継いでいます。

今回の「雪澄み茶」は、村上茶の一番茶を100％使い、渋みを抑えながら甘みと旨味を際立たせた新作ボトル緑茶です。

北限の村上茶が生むやさしい甘みの理由

茶葉産地：新潟県村上市茶葉仕様：一番茶100％栽培の歴史：江戸時代初期から継承

村上茶の個性は、雪の多い冬を越える栽培環境が土台になっています。

積雪が茶樹を冷たい強風から守るため、茶葉は休眠期にじっくり栄養を蓄えられる仕組みです。

その積み重ねが、苦みを立てすぎないやわらかな飲み口と、後半に残るほのかな甘みに直結します。

寒冷地らしい澄んだ香りと丸みのある旨味が同時に感じられる点が、北限の村上茶らしさです。

冨士美園監修で磨いた澄んだ後味

監修：冨士美園（村上市、創業1868年）受賞実績：全国手もみ茶品評会 2024年 1等1席（農林水産大臣賞）製品表示：エネルギー0kcal（ラベル表記）

冨士美園は手揉み茶づくりでも知られ、茶葉の香りと旨味を引き出す加工技術に定評があります。

写真でも分かるように、蒸した茶葉を丁寧に揉み込みながら形状を整える工程が味の輪郭を支えます。

今回の監修では村上茶らしい香り高さを残しつつ、ペットボトルで飲んだときの後味の透明感を意識した設計です。

食事と合わせても香りがぶつかりにくく、単体で飲むと甘みの余韻が立ちやすい仕上がりとなっています☆

「雪澄み茶」は新潟県を中心に店頭販売され、量販店から売店まで日常の購買導線で選びやすい展開です。

持ち運びしやすい350mlサイズなので、通勤や移動中のリフレッシュにも合わせやすい容量バランスです。

雪国の茶づくりの背景まで感じたい人にとって、地域性と飲みやすさを両立した注目の新商品です。

【雪育ちの甘みと旨味が引き立つ新潟緑茶！

ブルボン「北限の村上茶一番茶100％使用ペットボトル雪澄み茶」】の紹介でした。

