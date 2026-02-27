2026年3月3日、TakaTradeが口座開設者向けの特別ウェビナーを開催します。

テーマは「CFD取引を活用したコモディティ投資戦略」で、ゴールド・原油・穀物をどう読むかを実戦目線で掘り下げる内容です。

講師はコモディティ市場分析で知られる江守哲氏で、公開メディアでは語りにくいポジション構築の考え方まで扱う1時間となっています！

TakaTrade「CFD取引を活用したコモディティ投資戦略」

開催日時：2026年3月3日（火）20:00〜21:00開催形式：Zoomウェビナー参加費：無料定員：500名参加条件：2026年3月2日（月）23:59までに口座開設完了

TakaTradeは、金・銀・プラチナを含む商品CFDを扱うサービスで、コモディティ投資を日常の取引画面で完結しやすい設計が特徴です。

同サービスはほぼ24時間取引に対応し、最大20倍のレバレッジやTradingView搭載チャートを組み合わせて相場分析できる環境を整えています。

今回のウェビナーは、その取引環境を前提に、2026年春相場でどこを勝負どころに置くかを具体化する限定講義です。

CFDポジショニング術の公開ポイント

対象市場：ゴールド・原油・穀物講義テーマ：売りエントリーを含むCFD活用重点項目：レバレッジ運用時のリスク管理

今回の見どころは、価格予測だけで終わらず、実際にどの場面でポジションを組むかまで踏み込む点です。

CFDは買いだけでなく売りから入れるため、相場の上昇局面と下落局面の両方で戦略を組みやすい商品設計になっています。

その特性を生かすには、方向感より先に資金配分と撤退ラインを設計する視点が重要になります。

2026年春相場の注目テーマ整理

注目論点：ゴールド高値更新局面の継続性注目論点：原油ボラティリティの要因分解分析軸：マクロ経済の歪みと資金流入

ウェビナーでは、ニュース見出しだけでは読みにくい相場の背景を、コモディティ横断で整理する構成になっています。

特に金と原油は同じインフレ文脈で語られがちですが、需給と政策要因の反応速度が異なるため、同一ロジック運用は危険です。

市場ごとの癖を見極めながら、どこで強気と慎重を切り替えるかが春相場の実務ポイントです！

講師・江守哲氏の実務バックグラウンド

慶應義塾大学卒業：1990年現職：エモリ・ファンド・マネジメント代表経歴：商社・海外駐在・金融機関を経た市場実務

江守氏は商社と海外金融の現場を経験し、日本でコモディティ・ストラテジストとして活動してきた実務家です。

肩書だけでなく、株式・債券・為替・コモディティを同時に見る運用視点を持つ点が、今回の講義の強みになっています。

YouTubeでの定点解説を見ている投資家にとっても、執行レベルまで聞ける機会は限られるため、実務補完の価値が高いセッションです。

参加条件と当日までの準備フロー

口座開設締切：2026年3月2日（月）23:59ウェビナーリンク送付期限：2026年3月2日（月）まで送付先：TakaTrade登録メールアドレス

受講には事前の口座開設完了が条件で、締切時刻を過ぎると対象外になる運用です。

案内メールは登録アドレス宛てに送られるため、受信設定の確認を早めに済ませておくと当日の接続がスムーズです。

事前準備を整えたうえで参加すれば、当日は相場シナリオの吸収に集中できる進行となっています☆

コモディティ市場は値動きの振れ幅が大きく、判断の遅れが損益差になりやすい領域です。

だからこそ、価格予測だけでなくポジション設計をセットで学べる今回の講義は、春相場前の準備として使いやすい内容になっています。

【春相場の勝負どころを先読みする実践講座！

TakaTrade「CFD取引を活用したコモディティ投資戦略」】の紹介でした。

