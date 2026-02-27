『ポケモン』あんなに一緒だったのに…サンゴたち3人VS師・ハンベル 第130話あらすじ＆場面カット解禁
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第130話「赤い月夜のハンベル」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】見たことない！若い頃のキャラたち 公開された『ポケモン』場面カット
3月6日放送の第130話は、ついにストロングスフィアが発売され、世界中で使われることに…。リコたちは、今度こそラクリウムを消し去ろうと想いを強める。
一方、ラクアの警備に向かうサンゴ・オニキス・アゲートの前に現れたのは…ハンベル！サンゴたちを鍛えたかつての師・ハンベルと3人の壮絶なバトルがはじまる―！？
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第130話あらすじ
ついにストロングスフィアが発売され、世界中で使われることに…。リコたちは、今度こそラクリウムを消し去ろうと想いを強める。一方、ラクアの警備に向かうサンゴ・オニキス・アゲートの前に現れたのは…ハンベル！サンゴたちを鍛えたかつての師・ハンベルと3人の壮絶なバトルがはじまる―！？
【画像】見たことない！若い頃のキャラたち 公開された『ポケモン』場面カット
3月6日放送の第130話は、ついにストロングスフィアが発売され、世界中で使われることに…。リコたちは、今度こそラクリウムを消し去ろうと想いを強める。
一方、ラクアの警備に向かうサンゴ・オニキス・アゲートの前に現れたのは…ハンベル！サンゴたちを鍛えたかつての師・ハンベルと3人の壮絶なバトルがはじまる―！？
■第130話あらすじ
ついにストロングスフィアが発売され、世界中で使われることに…。リコたちは、今度こそラクリウムを消し去ろうと想いを強める。一方、ラクアの警備に向かうサンゴ・オニキス・アゲートの前に現れたのは…ハンベル！サンゴたちを鍛えたかつての師・ハンベルと3人の壮絶なバトルがはじまる―！？
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優