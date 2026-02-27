アニメ『ポケットモンスター』場面カット（C）Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku（C）Pokemon

　人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ　テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第130話「赤い月夜のハンベル」あらすじ＆先行場面カットが公開された。

　3月6日放送の第130話は、ついにストロングスフィアが発売され、世界中で使われることに…。リコたちは、今度こそラクリウムを消し去ろうと想いを強める。

　一方、ラクアの警備に向かうサンゴ・オニキス・アゲートの前に現れたのは…ハンベル！サンゴたちを鍛えたかつての師・ハンベルと3人の壮絶なバトルがはじまる―！？

　同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。

■第130話あらすじ
