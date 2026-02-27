なにわ男子・長尾謙杜（23）が27日、東京・TOHOシネマズ日本橋で行われた、柄本佑（39）の主演映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）初日舞台あいさつで「きれいにして良かった。僕の中では、ヒロインだと思っているんで」と胸を張った。

「木挽町のあだ討ち」は、直木賞と山本周五郎賞を歴代3人目となるダブル受賞した、永井紗耶子氏の同名小説の実写化作品。長尾は劇中で、父清左衛門を殺害し逃亡した、北村一輝（56）が演じた作兵衛の首を討ちとった、美濃遠山藩士の伊納菊之助を演じた。雪の舞う中の、激しくも美しいあだ討ちシーンは、映画の見どころだ。長尾は「注目して見ていただけたら、うれしい。北村さんと監督と、たくさん話し、練習し、挑んだので。初めて刀を持ったので、すごく大変でした。今回は少し刃が短いもので、刃と刃を併せるのが難しく、たくさん練習しました」と撮影を振り返った。

この日は、時代劇とは思えないほど若い女性が多数、客席を陣取った。長尾は「僕のファンの方も見ていただいている。時代劇の沼に入ってくれると、うれしい」と笑みを浮かべた。あだ討ちのシーンは、うつくしい女装から若侍に“変身”して作兵衛と刀をぶつけ合うが「女性の姿をしている写真がSNSに上がり、いいねがついた。きれいにして良かった」と胸を張った。

この日は主人公・加瀬総一郎役の柄本をはじめ木戸芸者・一八役の瀬戸康史（37）、立師の相良与三郎役の滝藤賢一（49）、元女形の衣装方・芳澤ほたる役の高橋和也（56）、小道具方の久蔵役の正名僕蔵（55）、久蔵の妻お与根役のイモトアヤコ（40）も登壇。長尾の“ヒロイン宣言”を受け、渡辺が「イモト、ごめんね」とツッコむと、イモトは「きれいだったよ、良かったよ」と笑み。長尾は「ライバルでございます」と返し、笑った。

登壇前から緊張していたといい登壇早々、戯作（げさく）者・篠田金治役の渡辺謙（66）から「大丈夫か！？」と声をかけられた。長尾は「すごい緊張してます。今日、僕にとって人生のキーとなる日に、なるのかなと思います」と口にした。