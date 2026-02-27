「羽賀研二さんは、北谷のあたりをいつもブラブラしていましたよ。一応、飲食店などの経営者の立場はあったはずですが、主戦場は2022年の夏に開設したYouTubeチャンネル。『はが散歩』とか『はがバイト』など、地元沖縄で撮影してはアップして、現在2万5000人ほどの登録者がいます。

【画像】「一緒に帰りたいって言ってるよ」と耳元で…最近の羽賀研二の様子

羽賀さんにバイトを頼むと、『撮影してアップしていいなら安くやります』とホイホイ引き受けてくれると地元で有名でした。庭の草むしりとか、バーの一日店長とか、人手が足らないホテルの手伝いとか、そんなことでも『やりますよ、でもご飯はつけてください』と」（地元住民）

今月9日。羽賀研二こと本名・當真美喜男（64）が沖縄県警に逮捕された。

「昨年3月27日の夜、飲食店内で30代の飲食店従業員と50代の自営業の女性たちに無理やり触ったりキスなどをした疑いです。昨年8月に女性たちが警察に相談、捜査を進めていたといいますが本人の認否については県警が明らかにしていませんでした」（社会部記者）

「アイツは稀代のワルだよ」と…

逮捕は実に4回目。

1982年に「笑っていいとも！」の初代いいとも青年隊の一員として世間に顔が知られた羽賀の人生は、90年代に注目された梅宮アンナとの交際時からどこか雲行きが怪しくなった。

「美男美女のふたりは篠山紀信撮影で“ペアヌード”写真集まで出したが、羽賀に巨額の借金があったり、ほかのグラビアアイドルが羽賀との関係を告白したりしたことで、アンナさんの父・梅宮辰夫さんが猛反対した。『アイツは稀代のワルだよ』とカメラの前で繰り返す亡き辰夫さんが、結局見る目があったというわけです」（芸能デスク）

梅宮アンナと破局後、借金まみれだった羽賀が乗り出したのが、自らがデザインしたと謳う宝石の“お見立て会”だ。

もう20年ほども前のこと。集客に悩む芸能事務所関係者に呼ばれて「羽賀研二トークショー＆宝石展示会」に筆者は顔を出したことがある。

「僕はいま本当にビックリしてる。この石は貴女のために生まれてきたんだってわかったから」

芝居じみた大きなため息をついたあと、こちらの目を見てそう言った。

「一緒に帰りたいって言ってるよ」と肩を抱かれ耳元で囁かれた

本人は知らされてなかっただろうが、場内にはこうしたいわゆる“サクラの客”が何人もいた。羽賀に勧められ数十万円のネックレスを試したほかのサクラ女性は、「（アクセサリーが）一緒に帰りたいって言ってるよ」と肩を抱かれ耳元で囁かれて、「買いそうになっちゃった」と苦笑いしていた。当時40代だった羽賀は、まるでベテランホストのような話術を繰り広げたのだった。

2006年に元テレビ関係者の女性と結婚したが、翌07年に知人男性に対する恐喝・詐欺容疑で逮捕され大きなニュースとなった。一審は無罪だったものの2011年高裁で懲役6年の有罪判決に。2013年の最高裁の上告棄却をもって沖縄刑務所に服役する身となった。

2016年の受刑中には、詐欺事件の被害者からの民事裁判で約4億円の支払い命令がおりた。さらに2019年には、妻との偽装離婚で資産を隠したという強制執行妨害の疑いで2度目の逮捕、懲役1年2か月の有罪判決。2024年には、不動産の差し押さえを逃れる目的で登記を偽装したとして再び強制執行妨害の疑いで逮捕（不起訴）された。

「これまでの事案では、反社会的な人物との関係が露呈していました。いずれも、儲けようとして悪い仲間と企んだ『カネ』にまつわる事件。とにかく儲け話に目がないし、そのためにタレントをやっていた知名度を利用したタイプの事件でした。その点、今回の不同意わいせつは少し意外です」（前出・社会部記者）



羽賀研二（FNNプライムオンラインより）

全国区での再起への思いをにじませていたが…

2度目の服役から出所したのは2021年9月のことだ。

「実はお金には困ってたんじゃないかなぁ。居合わせた飲み屋でおごってもらったって人もいるけれど、一杯だけだったと言ってました（笑）。

『芸能界をやめたかどうかは僕が決めることだから、いずれまた全国で見られるようになります』と言っていたそうです」（前出・地元住民）

実際に、ふたたび華やかな舞台に立ちたいという思いは強かったようだ。昨年公開された映画『ギャルゾンビ』にはヤクザ役で出演。また昨年までは“ヤンチャ系”のアパレルブランドでモデルを務めてもいた。

「地元読谷村に『FMよみたん』というコミュニティFMがあります。広域で聴くことができないので、地元でも知る人ぞ知る局です。そこで昨年ボランティアパーソナリティを募集したんです。そうしたら応募してきたのが羽賀研二で、土曜の夜19時からの1時間番組『ケンちゃんのSaturday Night Fever!!』という番組をやっていました（逮捕を受けて放送中止が決定）。でもボランティアですからね。ギャラよりなにより、冠番組が欲しかったんじゃないかと思います」（同前）

サタデーナイトフィーバーしている場合ではない。これでまた全国区での再起の道は厳しくなっただろう。

（山本 雲丹）