お笑い芸人の小籔千豊（52）が27日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）のフィギュアスケートで日本ペア史上初の表彰台となる金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）組への「関係性の質問」に憤慨する一幕があった。

「りくりゅう」の愛称で親しまれている2人は、氷上での息の合った演技に加え、普段からの仲のよさも話題に。

25日に日本記者クラブで行われた会見では、司会者から2人の関係性について「何が正解？」と質問が飛び、2人は「ご想像にお任せします」と笑顔で応じていた。

この質問に、小籔は「もう2度と聞かんでええと思う。あの司会の人は（質問してほしいという）プレッシャーあると思いますけども、いいんです、そんなん。何だろうが。なんで聞こうとするねん？ これから一生聞かんといてほしい。ご想像にお任せされてるから」と憤慨。

「向こうから発表されてないアスリートに対して、ご関係を聞くのは、僕はゲスいと思います。聞かんでいいんです。頑張りはりましたね、勇気をもらいました、ありがとうございます、で済んだらいい話」と主張し、「向こうが言うてないことを聞かんでよろしい！ ましてアスリートなら。僕ら（芸能人）やったら、まだしも！」と重ねて訴えた。

藤本景子アナウンサー（48）が、恐縮しながら「ちょっと気になってました。どうおっしゃるのかなと思って」と打ち明け、2人の回答を「あれが最高のベストです」と言うと、小籔が「想像に任されるんがベストアンサーやったら、勝手に想像しておきなはれ！」とツッコミ。

小籔は、関係性を問わないほうがいい理由について「次、また違う人らがメダル取った時に、毎回聞かれまっせ、そんなん」と、今後のペア競技の選手への影響に言及した。

さまざまな考えや関係性の選手たちがいるとして、「いろんな人がこの先、出てくる中で、あれをいちいち言われた時に『パートナーとしてはいいと思うんですけど、付き合うのは絶対無理ですね』とか言わせるんか、ってことになってくる。先のことを考えたら一切聞かない！」と指摘。

小籔の怒りに、藤本アナは「なんかホント…すみませんでした！ もう全体的にすみませんでした」と頭を下げていた。