フリーアナウンサー青木源太（42）が、MCを務める27日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。ライブで観客が歌うことについて自身の考えを述べた。

人気ロックバンド「King Gnu」のライブをめぐり、SNSで「周りの合唱がうるさすぎて本人の声が聞こえない」との投稿が話題となり、賛否を呼んだ。そこで番組では、「ライブでファンが大声で歌うこと」について「あり」か「なし」か、改めて討論した。

自身も音楽イベントを主催する小籔千豊（52）は、「あり」とし、「これは限定的ですね。ライブをしてはる人らが、『歌ってよ』って言った時はあり。小学校3年生まではあり。アンパンマンのコンサート行った時に、子供らが歌うのはあり」と意図を明かした。

ただ「King Gnuさんが“かまへん（構わない）”って言ってるんやから、もちろんその場はかまへんけど、やっぱり、ここ（耳の側）で歌われたら…」と、迷惑に感じる場面があることにも言及。「ボーカルがOKすれば」と条件を付けた。

一方、旧ジャニーズの大ファンで知られる青木アナは「なし」と主張。「ライブの楽しみ方は人それぞれだと思いますけど、『口から音源』っていう言葉があって。ライブ中に生歌を歌っていて、CDと同じように歌っているところに、すごいプロ意識を感じて好きなんですよ。それを一番楽しみたいと思っているから、周りから大声が聞こえたらちょっと嫌な気持ちになる」と述べた。

「もちろん、注意はしません。だけど隣の人がすごい大声で歌っていたら『ああ、今日はハズレの席だったな』という風には思う」と話し、「だから自分も迷惑をかけないように。僕は背が高いから、後ろの席の子が小さい子だったら座って見たりとか、周りを気にする気持ちはちょっとある」と説明。

さらに「アーティストの方が、（客席に）マイクを向けて『声を聞かせてくれ』っていうのも、個人的にはなくていいと思っていて。アーティストの声が聞きたい。大サビの時に『みんなの声を聞かせてくれ』って言って、大サビをお客さんが歌って、『どうもありがとう！』みたいなのあるじゃないですか。僕はアーティストの声が聞きたい」とも。

「正解はなくて。歌いたいお客さんもいる、歌わせたいアーティストもいる、でも私は“口から音源”が聞きたいという話」と語った。

「あり」としたニュースキャスターでジャーナリストの岸田雪子氏（55）は、歌手松田聖子のライブに行った際の話として「『夏の扉』の時に、聖子さんが『いいよ』って合図をくれたら、みんなで『フレッシュ！ フレッシュ！ フレッシュ！』って言うんですよ。あれは言わせてくださいよ！」と訴えていた。