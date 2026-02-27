読売演劇大賞の贈賞式が27日都内で行われた。

最優秀女優賞に加え、この日大賞を得た望海風斗（42）はマリア・カラスを演じた「マスタークラス」と「エリザベート」の2作品が評価された。「マリア・カラス役で生き方を改めて考えさせられ、カラス先生は私の人生の師です。『エリザベート』も忘れられない作品になりました」と振り返った。

選考委員特別賞の大倉孝二（51）は最優秀作品賞となった「最後のドン・キホーテ」の演技が評価された。「場違いな気がします。私じゃなくて周りが素晴らしかった」と照れくさそうに話した。

芸術栄誉賞の片岡仁左衛門（81）は「今日が60回目の記念日、家内に贈り物ができた。私の投票してくださった方だけですが、選考委員の皆さまに感謝いたします」。杉村春子賞の尾上右近（33）は「新人賞に当たるこの賞は光栄です。それぞれに思いの深い舞台。思いがあふれております」と笑顔をみせた。

最優秀男優賞の亀田佳明（47）は「文学座に入って25年。くじけそうになるときもありましたが、大きすぎる栄誉をいただきました」と神妙に語った。