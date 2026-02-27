「家より高いｗｗｗ」

大手家電量販店「ヤマダデンキ」を傘下にもつヤマダホールディングスは2026年2月26日より、「2025 大阪・関西万博」で話題を呼んだ「ミライ人間洗濯機」を、「ヤマダデンキ LABI 池袋本店」における同商品のデモ機の展示とあわせて、洗浄体験・販売を開始します。同商品の店頭展開は量販店として初とのことです。これに対して、SNSでは大きな反響が集まっています。

【写真】えっ…これが「店頭に置かれた人間洗濯機」カオスすぎる全貌です

「ミライ人間洗濯機」は、ウルトラファインバブルによる洗浄技術と生体センサーを活用したリラクゼーションを組み合わせ、座るだけで身体と心の両方をリフレッシュできる全自動入浴装置とのこと。この装置は、医療・介護・ホテルなどへの応用も期待されています。販売は全国のヤマダデンキ店舗で、販売価格は6000万円です。

LABI 池袋本店での「ミライ人間洗濯機」洗浄体験は、2026年3月16日（月）、18日（水）、23日（月）、27日（金）、30日（月）に実施予定。体験者の募集は公式サイトの特設ページで3月9日まで行われます。

これをSNSで知ったユーザーからは「風呂キャン界隈の夢のマシンきた」「将来的に価格が下がったら、介護施設や病院でどれだけ重宝される事か」「家より高いｗｗｗ」「人間洗濯機とかいうパワーワード」「まず人間洗濯機とはなんやのw」「残クレで人間洗濯機買うのが俺の夢」といったさまざまなコメントが寄せられています。