愛犬と散歩していたら突然の大雨…！困った飼い主さんが編み出したまさかの雨対策とは…！？即席とは思えない完成度の高さも話題を呼び、投稿には「ぎゃあああ可愛すぎるよ！」「ぴちょんくんやｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬の散歩をしていたら、突然『大雨』が降ってきて…『まさかの雨対策』が似合いすぎている】

愛犬と散歩中、突然の大雨！

TikTokアカウント「woo.long_woo.u」に投稿されたのは、トイプードルの男の子「うーろん」くんとの散歩中の出来事。いつものようにお散歩しているとふいに雨が…。いっこうにおさまらず、ついに土砂降りの大雨になってしまったそう。

傘やレインコートもなく『どうしよう…』途方に暮れた飼い主さんでしたが、ある妙案を思いついたといいます。うーろんくんの頭に被せたビニール袋…そうです、散歩の必需品であるうんち袋を即席の雨具に仕立て上げたのだとか…！

まさかの雨対策に爆笑

きょとんとしたお顔で飼い主さんを見つめるうーろんくんですが、さほど違和感は感じていない模様。うーろんくんの頭にしっかりフィットするほどの完成度の高さゆえ、気にならないのかもしれません。

『濡れないように…』という、飼い主さんの優しさが詰まった即席の雨具。そして可愛く着こなすうーろんくんのポテンシャルの高さ…思いがけないハプニングから生まれた、奇跡のビジュアルは多くの人をとびきりの笑顔にさせたのでした。

この投稿には「ぴちょんくんや」「ぎゃああああ可愛すぎるよ！」といったコメントが寄せられました。

おすわりをして信号待ち♪

うーろんくんと飼い主さんのいつもの散歩の様子も、別投稿に紹介されています。信号待ちをするときは、お利口さんにおすわりをして待つといううーろんくん。

ちゃんと飼い主さんの方へと体の向きを変えておすわり！ちょこんと座ったフォルムに、うるうるのお目目で見上げるうーろんくんに、飼い主さんも『かわいい♡』を連発してしまうのだとか。

愛くるしい愛犬の姿が見られると思うと、信号待ちもまったく苦ではありませんね…！

写真・動画提供：TikTokアカウント「woo.long_woo.u」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております