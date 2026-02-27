大相撲 春場所での新十両デビューを前に、晴れやかな笑顔で母校に帰ってきました。新十両に昇進した奄美市出身の藤天晴の化粧まわし贈呈式が、母校・樟南高校で行われました。



(樟南高校・山崎隆志校長)

「目録。新十両昇進のお祝いとして贈呈します。初日に間に合うよう化粧まわしを制作しています」



母校にお願いして作ってもらっている化粧まわしの完成イメージが、こちら。藤天晴にとって初めての化粧まわしには、樟南高校のモットー「頑張れば感動」の文字が刻まれています。





(藤天晴）「勝とうが負けようが真向からぶつかって、みている方に感動していただけるような相撲をとり続けたいという自分の考えと合ってている言葉」27日は後輩たちが藤天晴を質問攻めに。高校時代を振り返り、「やっておけばよかったこと」を正直に話しました。（後輩の質問）「勉強と部活の両立のコツは？」（藤天晴）「その質問、待っていました。今考えたら、関取になってからサインを書くようになって、最近自分の字が汚いと思う。（高校時代）字を練習しておけばよかった。サインに何か書いて下さいと言われた時に、自分で言い続けている言葉の漢字がでてこなかったり。勉強も部活も今しかできない。なんでも楽しむこと（がコツ）」先生からサインを求められ、人柄がにじむ、味のあるサインを披露した藤天晴。新十両として臨む春場所は、来月8日、大阪で初日を迎えます。