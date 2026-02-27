2026年2月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
困った事態が発生しそう。男性の友人にSOSするのが正解かも。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
低調ながら、衝突を恐れず言いたいことを伝えると運気アップ。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
物事に敏感になりがち。適当に流さないと苦しいだけ。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
焦りは禁物。夢を実現するには時間がかかることを覚悟して。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
二者択一を迫られ戸惑いそう。実務的な方を選ぶと◎。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
多少ガマンしてでも目上の人を立てると運気安泰。反骨精神は控えめに。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ちょっとしたハプニングあり。臨機応変に対応すること。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
警戒心が和らぐ日。新しい人との出会いもスムーズに進展するはず。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲からの好感度アップ。人に親切にするとさらに人気が。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
レジャー運が最高潮。時間を忘れて仲間とにぎやかに過ごして。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
個性的な発言を心掛けて。能力を認められてチャンス到来！
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
資格取得に挑戦する吉日。将来を見据えた資格なら◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)