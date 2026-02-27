【やしろあずき×やしろ母対談】 「ソトガワ」で生きし者を育てた母は、やはり強かった／やしろあずきの「社会のソトガワ」サバイバルガイド
2025年11月からニコニコチャンネルでスタートした「やしろあずきの『社会のソトガワ』サバイバルガイド」。ウェブ漫画家でADHDのやしろあずきさんが、社会の「ソトガワ」で楽しく生きる方法をゆる〜く語る番組です。
第三回の配信は、やしろさんの実の母であり、漫画にも度々登場する空切礼子さんをゲストにお迎え。独自の子育て論から「６０歳からのコミケ」話まで、貴重な親子トークをお届けします。
やしろ母 みなさんこんにちは。やしろあずきの母こと空切礼子、またの名を荒れ地のババアと申します。本日は記者会見といたしまして、仕事を全然していないと噂のやしろあずきさんに色々質問をしていこうと思っています。やしろさん、よろしくお願いいたします。
やしろあずき この度は、仕事もせず遊んでばかりいて申し訳ございませんでした……ってオイ！ 冗談はほどほどに、今日のゲストはなんと、僕の実の母です。漫画に何度も登場しているのでご存知の方も多いと思うんですけど、女手ひとつでADHDの僕を立派に育て上げてくれた最強のババアです。
やしろ母 いつも漫画でご覧になってくださっている方は、実物の私を見て驚いてると思うんですよ。だって漫画だと、パンチパーマで二頭身でしょ？ 実物はもっと小ギレイな感じで……。
やしろあずき 自分で言うなよ。今日は、お母さん宛に寄せられた視聴者の方からの質問に答えていきたいと思います。まず、「やしろあずきさんが子どもの頃、どんな大人になると思っていましたか？」という質問から。
やしろ母 よく覚えてるのが、当時の幼稚園の先生に、「やしろくんが大人になって有名人になったら、テレビに私を呼んでくださいね」って言われたこと。多分「この子は何かやるだろう」っていう雰囲気はあったんだろうね。やる事がユニーク過ぎた。
やしろあずき じゃあ次のゲストは幼稚園の先生を呼ばなきゃだな。
やしろ母 小学生低学年の頃（年代は要確認）、女の子の洋服に異常に興味を持ったことがあったでしょ。やたらと女の子の洋服を着たがったから、デパートで白と青のギンガムチェックのワンピースを買ってあげたの。
やしろあずき あれは性癖とかじゃなくて、純粋にスカートっていうものをはいてみたかったんだよね。男って一生スカートをはく機会がないから、まだ子どものうちなら許されるだろうと思って、どうしても試してみたくなっちゃった。
やしろ母 私は貴方が女の子になりたい。ゲイになるのかなと思ったのよ。たまたま家の裏のお宅の奥さんから息子がゲイなのと聞いてたので、そのお母さんに話を聞きに行ったりして。今みたいにネットで調べられる時代じゃないから、とにかく知り合いから情報を集めるしかないわけよ。で、どうせだったらゲイ界のナンバーワンになってほしかったから、ワンピースを一緒に買いに行って。ゆくゆくはその世界でお金を稼いでほしいなと思ってましたね。
やしろあずき なるほど。「やしろあずきがどんな大人になると思ってた？」の質問の答えは「ゲイ」でした。
■人生って、寄り道した人の方が絶対に強くなる
やしろあずき 次の質問。「息子が不登校なんですが、どうすればいいでしょう」。俺も不登校気味だったから、お母さんはまさに経験者だよね。
やしろ母 あなたが中学生だったとき、仕事中に電話がかかってきたことを覚えてるよ。「もうダメだ、学校行きたくない」って電話口で泣いてて。「そこで待ってなさい！」って言って、会社を早退して自転車ですっ飛んでいって、あなたの大好きなカレーを作って一緒に食べました。
やしろあずき そんな不登校児を育てたお母さんは、この質問者の方に何てアドバイスしますか。
やしろ母 まず言える事は、息子さんが何かに苦しんでいて不登校になっている事を心配していらっしゃるのだったら、とても素晴らしいお母さん。息子さんの事をしっかり見ていらっしゃるから。息子さんに対して、世間体ばかり気にしてしまったり、見て見ぬ振りをしてしまうお父さんお母さんも、世の中にはいるみたいだから。
やしろあずき なるほど。
やしろ母 人生って、スーッと行く人よりも、寄り道して寄り道して色んなことを経験した人の方が絶対に強くなるから。まずは、信じて待ってあげる気持ちかな。 でもね自分の子供が学校に行けなくなってしまったら、そりゃぁ心配で心配で、苦しくなっちゃう。その時は、決して家族だけで溜め込まないで、周りのお友達や色々な人に相談する事も大切よ。
やしろあずき 学校とか行政とかね。自分一人で抱え込まない。
やしろ母 不登校の子どもって親とも全然話さなかったりするけど、焦らず普通に一緒にいるだけでいい。言いたくなったら、いつでも聞きますよーって気持ちで。いつかね、この人みたいに、自分がやりたいことを見つけてくれたらいいなと思うし、祈ってます。
やしろあずき 不登校の理由にもよるよね。俺はネトゲにハマりすぎたのもあったけど、いじめられて不登校になったときもあったし。カツアゲされたり万引きさせられたりして。
やしろ母 あなたが本を万引きしたとき、警察まで引っ張って行ったからね。
やしろあずき そう！ 万引きがお母さんにマジバレしたとき、お店に行って謝ってお金払ったら終わりかなって思ったら、その後警察に連れていかれて。万引きが親バレした同級生でも警察に行ったやつはいなかったから、当時は「なんで俺だけ？」って絶望したな。今思えば、そこがお母さんのすごいところだよね。
やしろ母 当たり前でしょ、万引きは犯罪なんだから。もし何かあってあなたがお縄になったとしても、私は別に構わない。ドラマみたいに面会に行って差し入れするのかなぁとか、色々想像しちゃう。妄想ババアだから（笑）。
やしろあずき あのとき俺に説教したお巡りさんがめちゃくちゃ怖くて、そこから二度と万引きなんてやらなくなったもんな。当時のお母さんの対応に、今は感謝してます。
■義務教育に炎上合宿を取り入れよう
やしろあずき 「インターネットで人を叩いたり晒したりしている人をどう思いますか？」っていう質問も来てます。
やしろ母 いやもう、死だね。
やしろあずき めちゃくちゃ厳しい。
やしろ母 だってさ、その人の人生のことを何も知らないのに、誹謗中傷するなんておかしいでしょ？ 書き込んでる時間が勿体無いだけ。叩くなら、自分の顔と名前出してそれから言えばって思う。一言で言って卑怯です。
やしろあずき まあお母さんはフォロワーも多いし、俺が炎上したら飛び火で色々言われるからね。ただ一方で、俺らもそうなってたかもしれないっていう思いもあって。
やしろ母 それは言える。
やしろあずき 俺の同業者でも、売れないからアンチになって闇落ちした人はいっぱいいるし、お母さんの年代だって意外と多いからね。気に喰わない有名人の悪口めっちゃ書いて、開示請求された人が実は普通の主婦だった、みたいな話は割とよくある。俺は言われる側っていうのがあるけど、何かを掛け違えたら、誹謗中傷する側だったかもしれない。
やしろ母 でも私は、そんなことする時間があるなら寝ていたいって思う。
やしろあずき 正しいです。
やしろ母 でもね〜人の不幸は蜜の味って言うでしょ？それも分かるのよ。ただ名前も名乗らず、顔も見せず、 どこの誰かも分からない人達に乗っかって集団で醜い書き込み続けるっていうのは、死だね！最近よく思うんだけど、今AIの技術が進んできてるんだから、色々なことを疑似体験できるようになればいいよね。
やしろあずき わかるわかる、人の苦しみが理解できるようにね。俺は昔から、義務教育で炎上合宿をしたらいいんじゃないかって思ってる。朝起きたらスマホにめっちゃ通知が来てて、見たら死ぬほど炎上してるの。炎上を疑似体験できたら、行き過ぎた誹謗中傷は減るんじゃないかなって。
やしろ母 炎上合宿！いいんじゃなぁ〜い！私は最近、腰と股関節の痛みで整形外科に行くのだけれど、先生から今の痛みは1から10で言うとどのぐらい？とか聞かれる事がある。でもその感覚って、共有するのが難しいじゃない。だからAIとかで、その人の痛みを疑似体験できるようにならないかなぁって思ってて。
■“普通じゃない”子どもの親だからこそ、特別な体験ができる
やしろあずき 次の質問。「子どものオタク趣味をどこまで理解すべきでしょうか」。俺がまだ若かった頃にさ、部屋中にアニメのポスター貼りまくってた時期があったじゃん。あれイヤだったでしょ。
やしろ母 全然イヤじゃなかったよ。ポスターの裏に何か隠してんじゃないかって勘ぐってたけど。でも基本的に、趣味を持つことはいいことですからね。
やしろあずき そう感じるのは、自分が実際にコミケに参加したからじゃない？ お母さんは絵を描くのがめちゃくちゃ上手いんで、一緒にコミケに参加したことがあって。そこで未知の領域だったオタク文化に触れて、見方が変わったのもあると思う。
やしろ母 それはあるね！ ６０代にしてコミケ初参加はちょっと心配だったけど、実際に行ってみたらすごく楽しかったもん。色んな年代の人が好きな物を自由に出品してるのを見て、すごくステキだなって思った。コミケ楽しかったなぁ……また行きたい！ あなた、次のコミケは絶対に出なさいよね、私も手伝うから。
やしろあずき いやぁ……同人誌作るのってめちゃくちゃ大変だし、その労力も時間も全くないので出ません。あ、「40代後半ですけど、真夏の炎天下でコスプレしてます」ってコメントが来てる。
やしろ母 いいじゃないですか！ ただ、水分はしっかり摂ってくださいね。……（コメント欄を見て）今更だけど、これって今見てる人が書き込んでくれてるってこと？
やしろあずき そうそう。
やしろ母 「ババアキレイですね」だって。
やしろあずき 本当に？ ……（コメント欄をチェックして）そんなコメントねえじゃねえか！ 息を吐くようにウソをつくな。
やしろ母 まあでも、この歳になってコミケみたいに色々なことに挑戦できるようになったのは、やしろあずきが息子だったからだと思う。私の息子は、どっこいしょ！っとADHDを背負って生きている。だからこそ私も一緒にジェットコースターに乗ってるみたいに、ときに絶叫しながらも愉快で楽しい体験させてもらってる。それは本当に感謝してるの。
やしろあずき いやいや、それはお互い様よ。今まで何度もお母さんに救われてきたし、マジで尊敬してます。
やしろ母 もちろん、これを観てくださってる皆様にも感謝です。このお礼は次回のコミケで直接させてください。
やしろあずき コミケはマジでムリだって！ アクティブババアすぎるだろ。
「やしろあずきの『社会のソトガワ』サバイバルガイド」では、ここではご紹介できないディープなトークも配信中。気になった方は、ぜひチェックしてみてください。
