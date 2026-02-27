金沢市議会の2月定例会が27日に閉会し、知事選と同じ3月8日に投開票される市長選挙に向けて、本格的な選挙戦に突入しました。

金沢市議会の2月定例会は、都心軸の再整備、物価高対策の軸となる水道料金の半年間無償化などを盛り込んだ一般会計で総額2078億円の当初予算案を可決し、27日に閉会しました。

任期中、最後の議会となった村山市長は、会見で4年間を振り返りました。

金沢市・村山卓市長

「地域経済の発展、金沢のまちなか発展、さらには人口減少対策とか、少子高齢化対策、文化を生かしたまち作りを様々取り組んできた中で、能登半島地震への対応もありました。金沢市政をこの4年間何とかいい方向に持ってこられたのではないか」3月1日告示の市長選 現職・村山氏ら4氏が立候補へ

閉会後には市議会の各会派を回り、さっそく選挙モードに。村山氏の推薦を決めている最大会派の自民党金沢支部は、ガンバローで激励を送ります。

第2会派のみらい金沢や公明党の市議にもあいさつに回り、2期目に向けた決意を語りました。

市長選には村山氏のほかにこれまでに、▼共産党などがつくる市民団体から中内晃子氏、▼旧統一教会の元会長・徳野英治氏、▼県議の田中敬人氏が立候補を表明しています。

市長選挙は3月1日に告示され、知事選と同じ3月8日に投開票が行われます。