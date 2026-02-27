劇団四季、“写真撮影が可能”お知らせに歓喜の声「思い出を残せるのは嬉しい」「ぬい撮りやってみたい」
劇団四季公式Xアカウントは2月27日、投稿を更新。開場中の写真撮影が可能になったことを発表しました。
【投稿】劇団四季のうれしい“お知らせ”とは？
コメントでは「記念にバシバシ撮れそう！」「ファンとして本当に嬉しいニュースです！」といった声や、引用リポストでも「ついに!? ぬい撮りやってみたいな」「ルールを守って思い出を残せるのは嬉しい」など、喜びの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【投稿】劇団四季のうれしい“お知らせ”とは？
「ファンとして本当に嬉しいニュースです！」同アカウントは「開場中、ご自席からの写真撮影が可能となります」と案内し、公式Webサイトへのリンクを掲載。対象公演として、『アナと雪の女王』（東京公演）や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（東京公演）などが挙げられています。なお、撮影できるのは本編上演5分前までの“開場中のみ”。観劇の妨げにならないよう、ルールを守って楽しむ必要があります。
本作オリジナルキャストが来場今回、撮影可能となった『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、2025年4月に開幕した話題の公演です。17日には、本作のオリジナルキャストとしてドク・ブラウン役を務めるロジャー・バートさんが来場した時の様子を投稿しました。「終演後に行われたカンパニーとの交流の様子をお届け」とあるように、終演後の舞台上でロジャーさんと和やかなひと時を過ごしたようです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)