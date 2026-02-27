檀ふみ、伝説の日本画家・堀文子に“押しかけ弟子入り”、「日曜美術館」がつないだ「人生の宝物」

俳優の檀ふみが2月26日、東京・渋谷のNHK放送センターで行われたEテレ『日曜美術館』の取材会に、井浦新、坂本美雨らと共に出席した。2006年度から3年間司会を務めた檀は、番組をきっかけに日本画家の堀文子さんへ弟子入りした経緯を明かした。



1976年4月に誕生した同番組は、2026年4月に50周年を迎える。3月29日放送の記念特番『放送開始50年特集 “わたし”の日曜美術館』の収録を終えた檀は、「約20年前の自分を振り返り、忘れていたことも多かったが、改めていい番組に参加できたと実感した」と語った。



檀にとって番組での最大の出来事は、堀文子さんとの出会いだったという。檀は「事前に資料を読み込んだ時、なんてスケールの大きい人だろうとワクワクしていたが、アトリエに伺って少しお話しした途端、たちまち恋に落ちてしまった」と当時を回想した。初対面の場で「先生、私を弟子にしてください」と申し出たことを明かした。



堀さんは「群れない、慣れない、頼らない」を信条とし、弟子を取らないことで知られていた。檀は「非常に困っていらしたが、私は晩年、押しかけ弟子になりまして。週末に先生のお宅へ伺って一緒に過ごした時間は、私にとって人生の宝物です」と述べた。



自身の作風に安住しない堀さんの姿勢に感銘を受けたという檀。番組を通じて学んだ「美しいものを日常に置きなさい」という言葉を大切にしており、「もったいないと棚の奥にしまっていた高価なお茶碗などを、普段使いするようになった」と、ライフスタイルへの影響を語った。



50周年を記念し、3月には過去の名作がノーカットで放送される。3月8日にはフランシス・ベイコン、15日にはピカソ、22日にはアンディ・ウォーホルを特集した回が予定されている。