■クリントン元大統領、米連邦議会の委員会で証言へ

アメリカの富豪・エプスタイン氏に関わる資料、いわゆる“エプスタイン文書”が公開され、トランプ大統領に政財界からエンタメ界、イギリス王室まで影響が広がっています。

先月、アメリカの司法省が公開したのは、アメリカのクリントン元大統領がエプスタイン氏と一緒に写った写真。そして、女性と肩を組んだ写真や、青いドレスを着たクリントン氏の絵画、中には、マイケル・ジャクソンさんと肩を組んだ写真も含まれていました。

少女買春などの罪に問われたエプスタイン氏との関係について、クリントン氏は日本時間28日、アメリカ連邦議会の委員会で証言します。

大統領経験者が、こうした場で証言するのは極めて異例のこと。

ロイター通信によりますと、クリントン元大統領は大統領退任後の2000年代初頭にエプスタイン氏の飛行機に何度か搭乗したということですが、これまで、事件については一切、知らなかったと説明していて、28日の証言が注目されています。

また、これに先駆け26日には、クリントン元大統領の妻でヒラリー・クリントン元国務長官が議会の委員会で証言し、「エプスタイン氏とは一度も会ったことがない」と強調しました。

■エプスタイン氏はどんな人物？ 経歴は？

鈴江奈々アナウンサー

「これだけ影響力のある人たちが釈明に追われているということで、事件の大きさを改めて感じますが、そもそも、なぜこんなに問題が膨れ上がっていっているのか、わからないことも多いですよね」

そもそも、エプスタイン氏の事件をめぐる疑惑とはどういうものか、説明します。

エプスタイン氏は、富裕層向けの資産管理ビジネスで富を築いたんですが、2008年、「未成年を売春に勧誘・斡旋した罪」で実刑判決を受けました。

その後、批判が再燃し、2019年に少女買春などの罪で起訴されましたが、裁判を待たずに勾留中に自殺しました。

山粼誠アナウンサー

「裁判を待たずに命を絶ったということで、なかなか真相がわかっていないことも多いと思いますが、2019年ということで、7年たった今、関心が高まってきているということなんですね」

そうなんです。事件が解明されないまま勾留中に死亡したため、国民の間で“殺害されたのでは？”という臆測が広がっていたことや、“事件の真相を明らかにしてほしい”という声があがっていたんです。

そこで先月、アメリカの司法省が集めた捜査資料、いわゆる“エプスタイン文書”を追加で公開したということになります。その数は、文書でおよそ300万ページ、画像は18万点、動画は2000点にものぼるといいます。

■エプスタイン氏との関係は…？ 謝罪や辞任をした人物も

この中には、政財界からエンタメ界、イギリス王室など多くの著名人の写真や文書があり、その交流がさらに国民の関心をひくこととなったのです。

クリントン氏のほか、トランプ大統領、イーロン・マスク氏、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏、アメリカのホテル運営大手ハイアット・ホテルズのトーマス・プリツカー会長、サマーズ元財務長官など、さまざまな著名人が対応に追われています。

山粼誠アナウンサー

「それぞれが具体的にどういった関係を持っていたか、というのはわかってきているのでしょうか」

これはまだ、わかっていない部分が多いんです。

トランプ大統領は、エプスタイン氏と過去に交流があったことは認めていますが、「仲たがい」したと話していて、一貫して少女買春事件への関与を否定しています。

イーロン・マスク氏は、エプスタイン氏が所有していたカリブ海の島への旅行について、話し合うメールのやりとりが判明しています。ただ、マスク氏は、「エプスタイン氏のパーティーには行ったことがない」と否定しています。

この件をめぐり謝罪をした例もあります。アメリカメディアによりますと、ビル・ゲイツ氏は、エプスタイン氏と関係があったことを自身の慈善団体の職員に謝罪し、「違法行為は一切行っておらず、目にしたこともない」と釈明したとしています。

そして、辞任に追い込まれたのは、ハイアット・ホテルズのトーマス・プリツカー会長です。プリツカー会長は、エプスタイン氏との交友を認めて辞任を発表しました。

さらに、サマーズ元財務長官は、ハーバード大学教授を辞任すると発表しています。

鈴江奈々アナウンサー

「それぞれ、辞任に追い込まれている人もいますし、こういった誰もが知る人たちが、エプスタイン氏と関係があったということが明らかになり、改めて交友関係の広さというのがわかりますね」

■イギリスでは国王の実弟が逮捕される異例の事態

その影響はアメリカ国内のみならず、イギリス王室にも激震が走りました。

イギリス警察は今月、チャールズ国王の弟・アンドルー元王子とイギリスの前駐米大使、マンデルソン氏を公務上の不正行為の疑いで逮捕しました。2人は、エプスタイン氏に機密情報などを漏えいした疑いがもたれています。

■米メディア「53ページ分が削除」 トランプ大統領への打撃は…

国王の実の弟が逮捕されるという異例の事態となる中、アメリカでは、トランプ大統領への打撃は避けられないという見方も出ています。

というのも、アメリカメディアは、司法省が公開した資料からトランプ大統領に関連する部分が削除されていると報じました。

“エプスタイン文書”について司法省は先月、「資料の精査は完了した」と説明していましたが、アメリカメディアが公開された資料の通し番号などを調べたところ、1983年ごろ、当時13歳でトランプ大統領に性的虐待を受けたと主張する女性の資料など、53ページ分が削除されているというのです。

司法省は、「公開されていない資料は進行中の捜査に関連するものだ」などとコメントしています。

鈴江奈々アナウンサー

「トランプ大統領自身は何か説明している状況なのでしょうか」

野党・民主党は追及するために、24日のトランプ大統領の一般教書演説の際、エプスタイン氏から被害を受けたと訴える人々を招待しましたが、一切、ふれなかったということです。

野党・民主党は、トランプ大統領に議会で説明するよう、今後、求めていく方針です。

