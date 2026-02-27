なにわ男子・長尾謙杜、真っ赤な振袖姿絶賛ににんまり「きれいにしてよかった」「僕の中ではヒロイン」
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜が（23）が27日、都内で行われた映画『木挽町のあだ討ち』初日舞台あいさつに登壇。劇中で見せた真っ赤な振袖姿を絶賛され、笑顔を見せた。
【写真】カワイイ！木槌回収で1人だけ忘れられる長尾謙杜
長尾のほかに、柄本佑（39）、渡辺謙（66）、北村一輝（56）、瀬戸康史（37）、滝藤賢一（49）、高橋和也（56）、正名僕蔵（55）、イモトアヤコ（40）、源孝志監督（64）が登壇。
本作の周囲からの反響について、「僕のファンの方々もたくさん見ていただいているみたいで、時代劇の沼にハマっていただければいいなと思います」と話した長尾。司会の荘口彰久アナウンサーから「長尾さんがきれいだったって（感想が集まっている）」と紹介すると、長尾は「すごいお声をいただいて、前日に女性の姿をしている写真がSNSに上がって、すごいたくさんのいいねをいただいて、きれいにしていただいて良かったなと思っております」とにんまり。
さらに「この作品の中でヒロインだと思っているので」と続けると、渡辺が「イモトごめんね」とこの日の紅一点であるイモトに一言。笑いが起こる中、イモトは「嫉妬ですよ！」とノリつつ、「きれいだったよ」と長尾へ賛辞。長尾は「ライバルでございます」と返していた。
同作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の時代小説を実写化。芝居小屋を舞台に、“美談”として語り継がれてきたあだ討ち事件の裏側に隠された真実を描く。2025年には歌舞伎舞台化も実現した。
映画は、日本映画界が誇る実力派キャストとスタッフが集い、“あだ討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描く。柄本が仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎役、渡辺が芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を重厚に演じる。
