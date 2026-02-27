韓国の歌手で女優のＩＵ（アイユー）と俳優のパク・ボゴムが主演を務め、大ヒットを記録したＮｅｔｆｌｉｘドラマ「おつかれさま」に出演した女優のカン・ミョンジュさんが、乳がん闘病の末にこの世を去って、２７日で１年が経った。５３歳だった。

ミョンジュさんの長女で女優のパク・セヨンは命日のこの日、自身のインスタグラムストーリーズで母親の眠る霊園を訪れたことを報告している。

当時ミョンジュさんの訃報は、パク・セヨンがインスタグラムで「母が昨日（２月２７日午後）、遠くへ旅立った」「母が愛していた舞台と、その光輝く瞬間を覚えていてくださるとありがたい」と発表。翌２８日は故人の誕生日だったため、韓国芸能界やドラマファンをより悲しませた。

カン・ミョンジュさんは１９９２年に舞台俳優としてデビュー。以降、多くの作品で活躍した。映像作品では、日本でも人気を博したドラマ「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」をはじめ、「生まれ変わってもよろしく」「浪漫ドクター キム・サブ３」「ワンダフルワールド」などに出演。遺作となった「おつかれさま」では、ＩＵ演じるクムミョンの恋人の母役として登場、悪役をしなやかに演じていた。