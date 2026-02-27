未明に行われたパキスタンの空爆の後、損傷した車両の周辺に集まるアフガン人たち/AFP/Getty Images

イスラマバード（CNN）アフガニスタンとパキスタンが再び戦闘を開始し、険しい国境を越えて猛烈な爆撃と迫撃砲射撃の応酬を繰り広げている。パキスタンの国防相は自国の忍耐が「尽きた」と述べ、イスラム主義勢力タリバンの支配下にある隣国アフガニスタンに対し「開戦」を宣言した。

パキスタン軍とタリバン戦闘員とは、かねて断続的な紛争を繰り広げてきた。前者が資金力と核兵器を擁する一方、屈強な後者は長年の反乱を経て、米軍と北大西洋条約機構（NATO）軍に勝利している。

この地域の不安定化に拍車を掛ける恐れのあるこの最新の衝突について、現在わかっていることを以下にまとめる。

始まった経緯は

26日深夜、タリバン軍はパキスタン軍陣地への攻撃を両国国境に沿う形で開始した。険しい山々と砂漠を縫うように約2600キロにわたって伸びる国境は、侵入が容易な係争地帯となっている。

アフガニスタンはこれらの攻撃について、パキスタンによる爆撃への報復だと述べた。パキスタンは週末、武装組織の拠点とされる場所を爆撃。これにより少なくとも18人が死亡していた。

一方のパキスタンは27日未明、「正義の怒り作戦」と銘打った作戦を開始した。

パキスタンはアフガニスタンの首都カブール、南東部パクティア州、そしてタリバンの精神的発祥の地とされるカンダハルに対して空爆を実施。パキスタン側はこれらの標的をタリバンの防衛施設と説明している。

カブール在住の女性は、27日に大きな爆発音で家族が目を覚ました瞬間を振り返り、「恐怖に震えた」と語った。CNNは安全上の理由から女性の名前を伏せている。

27日の攻撃による死傷者数について、両国の報告は異なっている。パキスタンは自国軍がアフガニスタンのタリバン戦闘員133人を殺害したと主張。一方アフガニスタンは、自国兵士8人が死亡したと発表している。CNNは、戦闘が繰り広げられている遠隔地からの報告の内容を確認できていない。

パキスタン北西部バジャウル地区では、アフガニスタンのタリバンが発射した迫撃砲弾が住宅に着弾し、警察によると子ども2人と女性1人を含む5人が負傷した。

同様の事態は過去にも

経済的、文化的に緊密な関係にあるにもかかわらず、両国が歩んできた歴史は複雑だ。

昨年10月、両国はここ数年で最も多くの犠牲を出した衝突を繰り広げ、それ以来不安定な停戦状態が続いていた。

2001年、9月11日の米同時多発テロの実行犯をかくまったとしてNATO軍によってアフガニスタンのタリバンが権力の座から追放された後、パキスタンはタリバンの主要な支援国の一つとなった。

タリバン戦闘員たちは国境を越えてパキスタンに避難所を見つけ、その後、米国が支援するアフガニスタン政府に対する反乱活動の支援を受けた。この反乱は、米国にとって史上最長の戦争となった。

やがて米軍が混乱のうちに撤退すると、アフガニスタンで政権を奪還したタリバンがこの戦争の最終的な勝者となる。しかしこれ以降、パキスタンはイスラム主義者による暴力の急増に直面する。

パキスタン政府は、これらの暴力行為の多くはパキスタンで活動するタリバン戦闘員によるものだと主張。アフガニスタン政府が自国領内にこれらのタリバンをかくまったと非難している。

CNNの報道によると、こうした攻撃の多くは、混乱した撤退の際に残された米国製の武器を使って行われている。アフガニスタンのタリバンは、パキスタン側のタリバンを受け入れたことを否定している。

パキスタン軍がCNNに提供したデータによると、25年にはパキスタン全土で武装勢力による攻撃で、軍人と民間人合わせて1200人以上が死亡した。これは、米国がカブールから撤退し、アフガニスタンでタリバンが政権に復帰した21年の数字の2倍に当たる。

パキスタンのアシフ国防相は昨年11月、CNNの取材に答え、アフガニスタン側のタリバン関係者の多くが依然としてパキスタンに財産と家族を有していると明らかにした。その上で、最近の暴力行為の急増は報復に該当するとの見解を示唆した。

アシフ氏は27日未明、ソーシャルメディアでアフガニスタンを非難。「世界中のテロリストを集め」、「テロを輸出」し、自国民の人権を奪っていると糾弾した。

「我々の忍耐は尽き果てた」「今や両国は開戦状態にある」。アシフ氏はX（旧ツイッター）にそう投稿した。

両国の軍隊の実力

英シンクタンク「国際戦略研究所（IISS）」の「ミリタリー・バランス2025」がまとめたデータによると、パキスタンとアフガニスタンの軍事力の格差は際立っている。

パキスタン軍は依然として同国内で最も強力な機関であり、歴史上クーデターや憲法改正によってその優位性を確固たるものにしてきた。

核保有国であるパキスタンは、陸軍、海軍、空軍、海兵隊からなる高度な防衛体制を敷いている。IISSによると、これらの軍種は約66万人の現役兵力を擁し、さらに約30万人の準軍事組織と憲兵部隊が加わっている。

パキスタンの通常戦力は米国製のF16戦闘機、フランス製のミラージュ戦闘機、そして主要な防衛パートナーである中国と共同開発したJF17戦闘機などの最新鋭兵器によって強化されている。

対照的に、アフガニスタンが擁しているのは単一の統合された勢力、タリバンだ。

タリバンの戦闘員は推定20万人。機能的な空軍は持たず、米軍撤退時に放棄されたソ連時代の老朽化した攻撃ヘリコプターと輸送機、そしてドローン（無人機）に頼っている。

近隣諸国のような重火器は備えていないものの、ゲリラ戦術が彼らの軍事的アイデンティティーを決定づける特徴となっている。イデオロギーの硬直性や宗教的熱狂、そして数十年にわたる非対称戦争によってそれは強化されている。

事態はどこまで悪化するか

過去の紛争は、数日間の戦闘の後、サウジアラビアやトルコなどの外国政府による仲介を経て沈静化している。

アナリストたちは、事態のさらなる激化が不安定な状況を助長しかねないと懸念している。

「パキスタンは、アフガニスタンのタリバンがアフガニスタン領内にいるパキスタン・タリバン運動（TTP）の指導者や戦闘員を攻撃しない場合、再び行動を起こすと明言している」と、シンクタンク「国際危機グループ」の南アジア担当シニア・プロジェクト・ディレクター兼アジア担当シニア・アドバイザーのサミナ・アーメド氏は述べた。

「パキスタン、アフガニスタン両政府は、トルコ、カタール、サウジアラビアといった信頼できるパートナーの支援を得て、早急に交渉を再開すべきだ」（アーメド氏）