◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月27日 バンテリンD）

侍ジャパンの佐藤輝明内野手（26）が待望の“侍1号”を放った。中日との壮行試合に「4番・三塁」で出場し、日の丸のユニホームを身につけて自身初となる一発。今季から新設されたホームランテラスのはるか上をいく“テラス関係なし”の一発。本番にも大きな期待を抱かせた。

一振りで仕留めた。0―0の初回1死一、二塁、中日先発・柳の投じた膝元へのカットボールをすくい上げると、打球はあっという間に右翼席中段へと消えた。打球速度179.4キロ、29度の角度で上がった白球は131.4メートルと特大の弧を描いた。

佐藤輝は前日26日の全体練習でも快音を連発。新設されたホームランテラスを必要としない放物線を次々に描き、右翼4階席に設置されたドコモ「d払い」の看板を直撃する推定130メートルの特大弾も放っていた。

「4番・三塁」で出場した22日の壮行試合・ソフトバンク戦では2本の長打を含む3安打5打点をマークし、侍ジャパンの中でも際立つ存在感を示した。本大会に向け、頼れる男は確実に好調を持続している。