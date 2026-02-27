実業家の前澤友作氏が企画し、ＪＧＴＯ（日本ゴルフツアー機構）と共催するゴルフトーナメント「前澤杯 ＭＡＥＺＡＷＡ ＣＵＰ ２０２６」（４月１３日〜２６日、ＭＺ ＧＯＬＦ ＣＬＵＢ）のプロアマ参加チケットの販売が３月７日正午より開始される。

前澤杯は「現状の男子ゴルフ界に活気を」というテーマで、プロアマ戦の参加枠を一般販売。その収益を賞金や大会運営に充てる“経済の回る大会”を目指し、２０２５年４月に初開催。昨年の１０日間に及ぶプロアマ戦では、石川遼の指名枠が５００万円で即決されるなど、人気選手に予想を上回る応募が集まった。

今年も本戦前に１０日間のプロアマ戦を開催。参加チケットは１日最大５０組、１組１００万円（参加者最大３名、同伴者最大３名の計６名まで参加可能）で販売。今回から選手指名が必須となり、選手指名は先着順。 また、出場選手が発表され、昨年覇者・小西たかのり、国内男子ツアーに３年ぶり本格復帰となる香妻陣一朗、３季ぶりシード復帰の池田勇太をはじめ、片山晋呉、宮里優作らが参戦。女子選手では、青木瀬令奈、清本美波、横山翔亜の３選手が出場。シニアで活躍する横田真一も推薦枠で出場する。

なお、ゴルフ大会としては異例の試みとして反響を呼んだラウンドガールは、今年も本戦・プロアマ戦とも全組に帯同する。