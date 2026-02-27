「ソンジェ背負って走れ」で話題のビョン・ウソク、洗練された雰囲気のシャンパンアンバサダー新ビジュアル解禁 就任コメントも発表「意味と価値を伝えられるように」
【モデルプレス＝2026/02/27】韓国俳優のビョン・ウソクがブランドアンバサダーを務めるシャンパンメーカーより、メインビジュアル第2弾が公開された。
【写真】韓国人気俳優が坂口健太郎＆TWICEサナと3ショット
「輝かしい夢（Brilliant Dream）」をコンセプトに掲げるシャンパンブランドは、真摯な活動で注目を集めてきたウソクとのコラボレーションを通じて、さらに深まったブランドの世界観を披露。 公開されたメインビジュアルでは、ウソクがシャンパンを手に取り、品格のある表情と洗練された雰囲気で、ブランドが持つシンボル性と感性を表現している。
ブランドアンバサダーとなったウソクはコメントを発表。「Le Reve Brillantと共にできて光栄であり、ブランドが持つ意味と価値を伝えられるようにしたいと思います。温かい関心と愛情をお願いします」と伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】韓国人気俳優が坂口健太郎＆TWICEサナと3ショット
◆ビョン・ウソク、メインビジュアル第2弾公開
「輝かしい夢（Brilliant Dream）」をコンセプトに掲げるシャンパンブランドは、真摯な活動で注目を集めてきたウソクとのコラボレーションを通じて、さらに深まったブランドの世界観を披露。 公開されたメインビジュアルでは、ウソクがシャンパンを手に取り、品格のある表情と洗練された雰囲気で、ブランドが持つシンボル性と感性を表現している。
◆ビョン・ウソク、アンバサダー就任は「光栄」
ブランドアンバサダーとなったウソクはコメントを発表。「Le Reve Brillantと共にできて光栄であり、ブランドが持つ意味と価値を伝えられるようにしたいと思います。温かい関心と愛情をお願いします」と伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】