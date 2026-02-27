「ソンジェ背負って走れ」で話題のビョン・ウソク、洗練された雰囲気のシャンパンアンバサダー新ビジュアル解禁 就任コメントも発表「意味と価値を伝えられるように」

「ソンジェ背負って走れ」で話題のビョン・ウソク、洗練された雰囲気のシャンパンアンバサダー新ビジュアル解禁 就任コメントも発表「意味と価値を伝えられるように」