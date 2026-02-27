焼鳥屋チェーン「鳥貴族」を展開するエターナルホスピタリティグループ系列の「トリキバーガー」全国唯一の店舗が、2026年3月29日をもって閉店する。鳥貴族の公式Xアカウントが2月27日に発表した。

5か月前に「焼鳥バーガー」に転換したばかり

閉店するのは、京都市伏見区の「鳥貴バーガー 伏見稲荷OICYビレッジ店」だ。

元々チキンバーガー専門店「TORIKI BURGER（トリキバーガー）」として、21年8月に東京・大井町に1号店をオープンし、22年3月に東京・渋谷に2号店を出店したが、のちに閉店。伏見稲荷OICYビレッジ店のみが残っていた。

25年10月1日には全メニューを刷新し、チキンバーガー専門店から、焼鳥を使った「焼鳥バーガー」に転換したばかりだった。

こうした中、鳥貴族公式Xアカウント（@_torikizoku）が26年2月27日、「トリキバーガー」が3月29日の営業をもって閉店すると発表した。「オープンから今日まで、たくさんの『おいしい』と笑顔を本当にありがとうございました」

伏見稲荷OICYビレッジ店の店舗情報にも、同様の閉店情報が掲載されている。

「日常のひとときに鳥貴バーガーを選んでいただけたこと、また特別な時間のお食事としてお立ち寄りいただけたことを、大変うれしく思っております。閉店まで残りわずかな期間ではございますが、これまでと変わらぬ品質と心を込めたサービスで、最後まで営業してまいります」

「まだご来店されたことの無い方々につきましてはぜひこの機会に、ご来店いただけましたら幸いです」と呼びかけた上で、最後に「これまでのご支援に、改めて深く御礼申し上げます」と締めくくっている。