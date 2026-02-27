【飲み会】後輩力が試される！？仲良しグループでの「好印象マナー」まとめ

どんなに仲良しグループの飲み会でも、最低限のマナーを覚えることは大事！そこで今回は、改めて見直したい「飲み会の常識」をRay読者の体験談とともにご紹介します。場の空気をなごませる小ワザや後輩力を身につけて、飲み会を思いっきり楽しんで♡

みんなで飲むときのお作法 バイト仲間、サークルの仲間、友だち… 仲良しグループで飲むときに覚えておきたいお作法を、読者のリアルな体験談をまじえてお届け。常識を改めて見直してみよう！

Point みんなの好みを聞きながらごはんを取り分ける さりげなさが大事です 王道モテテクであざとすぎ？という意見を退けるポイントは「苦手なものある？」のひと言を添えること。 必ずしも量を平等に取り分けるだけが正解じゃないんです！ごはんを取り分ける際は必ず相手の希望をヒアリングしてみてね。

Point おいしそうに食べてHAPPYモード♡ 場の空気をなごませるには 「これおいしいよー！」と笑顔でごはんをたくさん食べるコはそれだけで可愛らしさ120%増しで先輩やメンズからのウケが強い♡ 飲み会のときはダイエットのことを忘れてしっかり食事を楽しもう！

Point 先輩がいるときは基本聞き専で！ 後輩力が試されるとき 大学やバイト先の先輩と飲むときは、まず一緒に飲めることに感謝して相手を立てること。 あまり話せてない人がいたら「○○さんはどう思いますか？」とアシストするのもGOOD。相手の話を引き出せたら、飲みの場は成功です♡ 読者からのコメント 「上司と飲むときは「さすがです！」と意識的にヨイショするように。経験則的にわざとらしくても可愛げがあるように映るのでOK♡」M・Fさん（会社員・24才）

Point お酒は自分のペースで大丈夫！ お酒が得意な人も飲めない人も楽しく 場があたたまってくるとお酒をあおってくる人も。お酒のペースは人それぞれだから無理につきあう必要はなし！ とはいえ好意からすすめてくれているから「ありがとうございます。十分いただいてます」と笑顔で場を楽しんでいることを伝えるとスマートです♡ INFORMATION ふたご

大阪焼肉・ホルモン ふたご 新宿西口店 住：東京都新宿区西新宿1-14-5 浅田ビル 2F

☎：050-5596-5922

営：月〜金 17:00〜24:00（L.O. 23:30）土 15:00〜24:00（L.O. 23:00）日・祝日 15:00〜23:30（L.O. 23:00）

休：無休 撮影／塩谷未来 文／柿沼奈々子 協力／MISCOLLE

土田 小雪

小林 綺羽