国会では27日から来年度予算案の実質審議が始まりました。日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が、そのオモテとウラ側を解説します。

■首相の本気度を受け…自民党内で動き活発

──まずオモテの動きとして、高市首相は予算の年度内成立に改めて意欲を見せましたね。

27日の審議では、中道改革連合の小川代表が予算成立が年度内に間に合わない場合の「暫定予算」の編成についても可能性を尋ねましたが、高市首相は「語る段階ではない」として、あくまで年度内成立にこだわる姿勢を示しました。

これに小川代表は、予算審議の遅れは高市首相の解散判断によるもので、年度内成立を目指すのは「極めて強硬だ」と批判しています。

──これは高市首相が決めた解散で、大切な予算の審議時間が減ってしまうのは、おかしいということでしょうか？

そうです。野党側は、あくまで丁寧な予算審議を求めています。

一方、ウラ側では、この高市首相の本気度を受けて、26日あたりから自民党内は「年度内成立」実現に向け、急速にアクセルを踏んでいるようなんです。

■「年度内成立」首相がこだわるワケは？

実は26日夕方、首相官邸で「国民会議」が開かれているウラでは、国会内で自民党の幹部が集まっていました。

出席者の1人（自民党幹部）は終了後、「与党の質問時間を削って、夜なべもして」と、夜間の審議も辞さずに臨むべきと話していました。

実際に高市首相も、27日の答弁でも小川代表から早朝や夜間の審議について問われても「お呼びがあれば私は参ります」と答えていました。

──なぜ、ここまでこだわるのでしょうか？

高市首相は、「国民生活に支障を生じさせないため」と繰り返し説明しています。

一方で、高市首相と直接やりとりしているある自民党の関係者は、「首相が解散総選挙に踏み切ったせいで年度内成立ができなくなったとの批判に対し、首相は意地になっている」「だから暫定予算ではなく年度内成立にこだわっている」とも解説しています。

■衆院での審議、来月13日に終える案が浮上

──具体的には、いつ頃が期限になるのでしょうか？

国会での予算審議は、27日に始まった衆議院のあと、参議院でも行われます。27日で2月の平日は終わりですから、来月一杯の成立を目指すとなると、衆議院での審議を来月13日に終える案が浮上しています。

実際、ある参議院の自民党幹部も「衆議院は来月13日で動いている」としています。

これを実現するために、27日から3日間行われる予算委員会の基本的質疑では、与野党の質問時間の配分を「与党2割、野党8割」としたんです。

──これは大幅な譲歩なのでしょうか？

いえ、これまでも与野党の質問時間は、3対7や2対8が慣例でした。この数字だけを見ると、大幅に譲歩したようには見えません。

ただ今回は、自民党が大勝して衆議院では、与党が8割近い議席を持っています。こうした中で野党の質問時間が8割というのは、ある自民党の国会対策、与野党の折衝を担当する議員は、「相当譲歩したということだ」と指摘しています。

■中道の関係者「60時間前後」と試算

──割合は譲歩したとして、十分な審議時間は確保できるのでしょうか？

この与野党の質問も合わせた審議時間ですが、これまでは70時間から80時間程度が審議終了の目安でした。一方、今回、仮に来月13日に衆議院で審議を終えるとすると、野党・中道改革連合の関係者は、「60時間前後になる」と試算しています。

ある政府関係者は、「心の中で『年度内成立は無理』と思っていても、高市首相が怖くて口には出せない」とも話しています。

私たちの暮らしに直結する予算の審議です。野党も質問力が問われます。時間ありきではない、与野党双方の丁寧な審議が求められています。