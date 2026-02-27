TBS NEWS DIG Powered by JNN

2月28日の関東の天気を日比麻音子キャスター、 森田正光気象予報士がお伝えします。

・雲多くても過ごしやすい
・気温と雨 さくらの開花促す
・土・日 4月並みの暖かさに