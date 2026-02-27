漫画「常人仮面」の作画を担当する鶴吉繪理氏が27日、自身の公式X（旧ツイッター）で、同作の配信と単行本出荷が停止となったことを受けてコメントを発表した。

「まずは『常人仮面』を応援してくださった読者の皆さま、応援していただいたにもかかわらず、このような事態となってしまったことを心よりお詫び申し上げます」と読者へ謝罪。

同作の原作者・一路一氏は「山本章一」名義で漫画「堕天作戦」を連載していた2020年に性加害で逮捕・略式起訴されて罰金刑を受け、連載は中止に。しかし小学館は22年に新たに「一路一」名義で山本氏を起用し、新連載「常人仮面」をスタートさせた。

鶴吉氏は「山本氏の件につきまして、私は事前に何も知らされておらず、今回報道やSNSを通じて初めて知りました」とし、「山本氏とは一度マンガワンの会合でお会いしたのみで、やり取りは全て担当の成田氏を通じて行っていました。名義変更での活動についても、何か事情があるものと受け止め、深く踏み込むことはしておりませんでした。そのため、過去の件については全く存じ上げておらず、私自身にとって全てが突然の出来事でした」と説明した。

「作品は絵空事だからこそ、自由です。だからこそ現実世界で人を傷つける行為があってはならないと、私は強く感じています」と自身の考えをつづり、「被害に遭われた方の心身の回復が守られることを心より願っております。また、読者の皆さまにもご心配をおかけしましたことを、改めてお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を記した。

「常人仮面」については、この日、小学館が運営する漫画アプリ「マンガワン」編集部が配信停止と単行本出荷停止を発表。

「原作者の一路一氏は、『堕天作戦』の作者である山本章一氏と同一人物です。2020年に、山本氏が逮捕・略式起訴され罰金刑を受けたことを踏まえ、『堕天作戦』の連載を中止いたしました。しかしながら、2022年に、マンガワン編集部は、一路一名義の原作で新連載『常人仮面』を開始いたしました」と経緯を説明し、「本来であれば原作者として起用すべきではありませんでした。何よりも被害に遭われた方に対し、心よりお詫び申し上げます。編集部として責任を重く受け止めております」と謝罪した。

「本件により、読者の皆様、『常人仮面』作画の鶴吉繪理先生や寄稿いただいている作家の皆様、ならびに関係者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことについて、深くお詫び申し上げます」と読者や関係者へもおわびした。